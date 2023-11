A Hír FM debreceni adásában a cívisházak nyomába eredünk. Harangi Attila építész idén Podmaniczky-díjat vehetett át a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület elnökségi tagjaként. A szakember többet között erről is mesélt, azonban a beszélgetés alatt nagy hangsúlyt fektettünk a debreceni cívishazák jellegére és külső-belső kialakításukra. Továbbá nemrég a Szepességi utca 51. szám alatt álló ingatlan az év cívisháza elismerést is elnyerte, amiről bővebben maga Attila is elmondja a véleményét.