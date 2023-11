Találkozóra érkeztek november 4-én a Csökmői Ifjúsági Fúvószenekar egykori tagjai a helyi Faluházba. Néhány volt zenész elhatározta, hogy jó lenne összejönni azokkal, akikkel gyerekként, fiatalként együtt élték át a próbák, a fellépések és a zenekaros táborok, bulik élményeit. A közösségi oldalt felhasználva meghívtak mindenkit, aki a zenekar huszonhat éve alatt valamikor is zenélt a csapatban, karnagyként irányított, illetve szaktanárként felkészítő órákat tartott.

Szombat délután gyülekeztek a rég nem látott zenésztársak, akik időközben felnőttek, s ki itt, ki ott telepedett le, legtöbb esetben távol Csökmőtől. Elfogadta a meghívást Vida Edit, aki nyugdíjas éveit megelőzően a művészeti iskola művészeti vezetője, szolfézs tanára volt, majd néhány évig az intézmény igazgatójaként is tevékenykedett. A tanárnő Budapestről érkezett, és remekül érezte magát egykori tanítványai társaságában. Elmondta, hogy nagyon büszke rájuk, hiszen mint az életutak elmeséléséből kiderült, mindenki megállja a helyét az életben. Nagyon sokan szereztek diplomát és többen doktori címmel is büszkélkedhettek a résztvevők közül.

Újra összeálltak zenélni

– Rengeteget beszélgettünk, nagyon örültünk egymásnak. Többen a párjukat és gyerekeiket is magukkal hozták már. Természetesen a hangszerek is előkerültek, és a jól ismert színpadon újra összeültek a zenészek – mondta az egyik szervező. Döge Csaba, a zenekar egyik volt karnagya ismét úgy vezényelt, mint régen, és eljátszották a Fehérvári és a Szamosmenti indulókat. A közös emlékeket felidéző fotók az egész találkozó alatt folyamatosan váltották egymást a kivetítő vásznon, illetve egy kis kiállítás is szólt a hajdan volt fellépésekről, táborokról.

A kialakult kerekasztal-beszélgetésen a zenésztársak megtudhatták egymásról, kivel mi történt az eltelt évek alatt, jelenleg mivel foglalkoznak és milyen szép emlékeket őriznek a zenekarról. Voltak nagy nevetések, akárcsak megható pillanatok, elérzékenyülések. Olyan jól érezték magukat, hogy elhatározták, néhány évente megpróbálják újra megszervezni a találkozót.