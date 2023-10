Nagy sikere van a Petőfi irodalmi szabadulószobának Csökmőn is. A berettyóújfalui Nadányi Zoltán Művelődési Központ dolgozóinak ötletéből és kreativitásából született meg ez a különleges, kulturális szabadulószoba, amit azóta sokfelé utaztattak már a kitalálók. Csökmőre például Nádudvarról érkezett, és két hét elteltével Létavértesre viszik tovább. A helyi Faluház emeleti termében berendezett, nyolc állomásból álló rejtélyes szobát idősek, fiatalok és gyerekek is egyaránt szívesen kipróbálták az elmúlt héten, és már a következő hétre is szép számmal vannak jelentkezők. A Petőfi életére, költészetére épülő feladványsor felfrissíti a résztvevők irodalmi ismereteit és szunnyadó játékosságát.