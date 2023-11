Idén tizenhatodik alkalommal szervezik meg a Nagytemplomi Adventi Koncerteket a Nagytemplomi Egyházközséggel együttműködve. A rendezvény részleteiről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők csütörtökön délután a Karakter 1517 Kávézó és Könyvesboltban.

Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora a kezdetekre visszaemlékezve arról az időszakról beszélt, amikor először merült fel, hogy a Nagytemplomban világi koncerteket tartsanak.

– Az új előadók mellett visszatérőek is vannak, hiszen azt mondják, a Nagytemplom egy olyan hely, ahol jó énekelni, a hang betölti a teret. A hallgatóság számára pedig olyan érzésvilágot és üzenetet közvetít, amelyet magukkal tudnak vinni. Hiszem azt, hogy ezek a dalok és az elhangzó művek valóban felkészítenek minket a szeretet ünnepére – fejtette ki. Hozzátette, a legtöbben karácsonykor látogatnak el az adventi koncertre, mert szeretnék közösen megélni Isten szeretetét.

A csütörtöki sajtótájékoztató résztvevői

Forrás: Molnár Péter

A lelkipásztor szerint a koncertek hidat képeznek a világ és az egyház között, mivel ilyenkor olyanok is ellátogatnak a templomba, akik más alkalommal nem. Ekkor olyan örömöt tapasztalhatnak meg a Nagytemplom falai között, hogy talán máskor is visszatérnek.

Különleges programokkal készülnek az idei adventre

Szabó Béla szerint az idei adventi koncert attól is különleges, hogy a könnyűzenei élet egyik ikonikus zenekara, az Edda is fellép. A koncerteket szervező Gag produkciós iroda ügyvezetője elmondta, egyedülálló módon az idei koncertsorozat nem a Nagytemplomban kezdődik, mivel színpadtechnikai okokból a zenekar a Kölcsey Központban adja elő koncertjét. Az ügyvezető hozzátette, a zenei választék óriási, azonban nehéz olyan döntést hozni, hogy a produkció a szakrális térnek is megfeleljen, és a közönség számára nagyobb élményt nyújtson, mint egy átlagos koncerthelyszín.

Hosszú évek egyeztetése után Halász Judit is ebben az évben döntött úgy, hogy a Vígszínház falai közül kilépve Debrecenben is bemutassa karácsonyi koncertjét. Különleges alkalom, hogy Kovács Kati ezzel a koncerttel indítja el jubileumi születésnapi turnéját. A fiataloknak is meghívtunk egy számukra kedves előadót Gájer Bálint fellépésével

– árulta el.

Ötven év a rockzene és a nemzet szolgálatában

– Gömöry Zsolt szerzőtársammal mindketten katolikusok, teremtéshívők és életigenlők vagyunk, ezt igyekeztünk mindig megvallani. A hit és a hitelesség alap támasztékok az életünkben – fogalmazott Pataky Attila. A frontember arról is beszélt, hogy dalszövegíróként felelősséggé válik, mit közvetít a világ felé, és miután az előadó ezt felismeri, tudatosan próbál vele jót tenni.

Az igazi előadó dolga utat mutatni a fény és a szabadság felé. Ez már nem a csillogásról, a tapsról és a sikerről szól, hanem a szolgálat ideje

– mondta. Pataky Attila szerint ennek a szellemiségnek kell megjelennie a november 27-ei koncerten is. Úgy véli, ha valaha, ebben az időszakban különösen szükség van a hitre és a hitelességre. Rámutatott azonban, bármit tervezzen, ártson a sötét oldal, a szeretet az egyetlen valóság, a többi csak illúzió.

Forrás: Molnár Péter

Gömöry Zsolttól megtudtuk, különleges koncerttel készülnek, hiszen unplugged fellépést láthat a közönség. A zeneszerző hisz abban, hogy egy igazi, valódi dalt egy zongorán is el lehet játszani. Elmondta azt is, négy dalt a Lautitia Kóruscsaláddal együtt fognak előadni. Elmondása szerint nagy izgalommal várják az estet, hiszen olyan lelkülettel szeretnék bemutatni a koncertet a közönségnek, hogy mindenkiben nyomot hagyjon.

Megtiszteltetésnek nevezte mind az Eddával való közös munkát, mind az adventi koncerten való fellépés lehetőségét Nemes József, a Lautitia Kóruscsalád karmestere. Elmondta, a kórus fiatalabb tagjainak is nagyon tetszettek a dalok, ráadásul olyan értékes mondanivalóval bírnak, amely építi a jellemüket és a lelküket is.