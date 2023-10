Hátrányos helyzetű gyerekekhez szeretne eljutni osztálytermi színházi előadásaival a HátTér program keretében a debreceni teátrum Csokonai Ifjúsági Programja - számolt be róla közleményében a Csokonai Színház. Mint írják, a CSIP eddig is elkötelezett volt az iránt, hogy a fiataloknak szánt részvételi programjaival a legtávolabbi, legeldugottabb településekre is ellátogasson és közös gondolkodást kezdeményezzen.

Kiemelték, szeretnék ezt a lehetőséget kiszélesíteni, ezért a 2023/24-es évadban meghirdetik a HátTér programjukat, melynek keretein belül tíz Hajdú-Bihar megyei általános- és középiskolai osztályba térítésmentesen juttatják el az előadásaikat.

A szervezők a programra olyan általános- és középiskolai osztályok jelentkezését várják, ahol magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya, ahol anyagi-vagy földrajzi nehézségekbe ütközik az osztálytermi színházi nevelési előadások megszervezése.