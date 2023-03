Hiánypótló osztálytermi előadást készített nemzetközi kitekintéssel a Csokonai Ifjúsági Program (CSIP). Az előadás két város két színházának három társulatával készül el: egyrészt a Csokonai Színházban, másrészt a Szatmárnémeti Északi Színház magyar és román társulatával is.

A darab fókuszában az igaziság áll, illetve a kérdés, hogy hogyan bánunk egymással.

A szerelmi háromszög két lányszereplője, Lilla és Blanka nyolcadikosok, ötéves koruk óta legjobb barátnők. Lilla szerelmes Salamonba. Salamon már gimnazista, és igen népszerű a lányok körében. A lányok iskolájában pénteken bulit rendeznek. A bulin történtek átrajzolják a fiatalok közötti viszonyokat – foglalta össze röviden a darab cselekményét a Csokonai Színház sajtóreferense.

Az osztálytermi előadás közös gondolkodásra hívja a fiatalokat, hogy a színház nyelvén keresztül körbejárják azokat a dilemmákat, problémákat, helyzeteket, amelyeket történet szereplői végigélnek.

Rengeteg mintával találkoznak, de nincsenek platformok, fórumok, hogy kérdéseikről érdemben beszéljenek, gondolkodjanak.

Bár a Verona 1301, a Csokonai Színház első tantermi előadása már érintette a szerelem témáját, az először a Trigonometriában kerül fókuszba. A darab szerzőjét, Romankovics Edát és a rendező Madák Zsuzsannát már a Para bemutatója óta foglalkoztatja, hogyan lehetne a kamaszszerelemről érvényes előadást készíteni. „Lépten-nyomon találkozunk legyártott, kozmetikázott mintákkal, hogy hogyan kell randizni, milyen egy tökéletes randi, milyen a tökéletes első csók, milyen egy tökéletes párkapcsolat, ezért fontosnak tartottam, hogy a témáról előadást készítsünk. A fókuszunkban az igaziság áll, illetve a kérdés, hogy hogyan bánunk egymással. Úgy érzem, hiánypótló egy ilyen előadás, hiszen nem igazán jelenik meg a téma hazai színpadokon” – meséli az előadás születéséről Madák Zsuzsanna.

Hozzátette azt is, hogy mivel az előadás bensőséges, intim helyzetekben szólítja meg a résztvevő diákokat, hogy együtt alkossanak meg egy-egy jelenetet, igyekeznek nagyon érzékenyen viszonyulni hozzájuk: sokat tréningeztek és beszélgettek a színészekkel arról, hogyan vezessék az interaktív részeket. A színészek kiscsoportokban ötletelnek a fiatalokkal, majd a kapott útmutatások alapján eljátsszák a jeleneteket. „Nagyon helyes volt látni, ahogy fiatal srácok rendezik a randit: mi történjen, hogyan történjen, milyen apró ajándékot vigyen Salamon a lánynak, hogyan izgul előtte, és nagyon helyesek akkor is, amikor megválaszthatják, hogy melyik karakter zárómonológját írják meg. Nagyon érzéki, finom élmények értek a résztvevők által. Szerintem az első szerelem most is olyan, mint az én kamaszkoromban, csak a körítés más. Mi is faltuk a szerelemmel, szexualitással kapcsolatos tartalmakat, mi a Bravo Magazin Szerelem, szex, gyengédség rovatát vártuk hétről hétre, azonban a mai fiataloknak nem kell várniuk, minden szűretlenül elérhető számukra. Rengeteg mintával találkoznak, de nincsenek platformok, fórumok, hogy kérdéseikről érdemben beszéljenek, gondolkodjanak.”

Más az előadások levegője, kicsit a stílusa is

A Csokonai Színház társulata és a Szatmárnémeti Északi Színház magyar társulata már bemutatta a Trigonometriát. A két csapat felváltva, Debrecenben és Szatmárnémetiben együtt próbált. A román társulattal is hamarosan elkezdődik a munka. Madák Zsuzsanna számára egyedi színházi tapasztalat, hogy ugyanazt a darabot kis szünetetekkel három társulattal rendezheti meg. Eddig is nagyon izgalmas volt megtapasztani a két csapat együttes munkáját, mert két külön előadás jött létre, és teljesen máshogy működik az egyik csapat, mint a másik: máshogy játsszák a szerepeket, ezért máshogy érnek össze a karakterek a történet során, más a két előadás levegője, kicsit a stílusa is. Ez nem egy elterjedt munkamódszer. Igazán hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam, mert sok öröm volt benne.”