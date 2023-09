Mintegy 25 éve a magyar énekesi pálya egyedi és színvonalas, Artisjus-díjas magyar énekesnőjével, Szekeres Adriennel sikerült készíteni egy kötetlen, barátságos interjút Hajdúsámsonban, aki a Szent István napi ünnepség meghívott előadóművésze volt és egyszerű, kifinomult stílusával, valamint szebbnél szebb szövegű, jól ismert dalaival lenyűgözte a közönséget.

Volt, hogy abba akarta hagyni

– Szerintem teljesen normális, hogy az embernek mindenféle hullámok vannak az életében, és van, amikor picit azt érzi, nincs elég ereje. Nekem is sokszor volt ilyen, hisz valljuk be, ez nem annyira család-, gyerekbarát pálya. Azt éreztem sokszor, hogy a két gyerek és család mellett ez így nagyon nehéz. De érdekes, hogy mindig ekkor jött valami nagyon jó, nagy siker az életemben, ezért soha nem hagytam abba. Ezekre az időkre már hosszú évek óta nem is gondolok – árulta el Adrien, aki arról beszélt, hogy volt olyan pont az életében, amikor legszívesebben abbahagyta volna az éneklést.

Mindig is úgy tekintettem az életemre, hogy én nem az énekesnő vagyok, hanem egy ember, akinek van egy férje, gyerekei, anyukája, testvére és van munkája, ami a hivatása. Ezt így mind szerettem volna egyben megélni. Imádok énekelni, és amikor ezt a színpadon teszem, ahol ott van a közönség, van egy fogadó oldal, azonnal látom a reakciókat, annál nagyobb öröm nincs számomra

– fejezte ki.

A művésznő elárulta, szakmai karrierjét tekintve miben változott a kezdetektől egészen mostanáig. – Amiben leginkább fejlődtem, az a magabiztosságom és az önbizalmam. Azt gondolom, hogy már sokkal inkább tisztában vagyok az értékeimmel, az erényeimmel és azzal is, hogy mi az, amit nem tudok. Tudom, hogy ki vagyok és mit akarok vagy mit nem akarok csinálni, és ez önbizalmat ad. Amikor állok a színpadon és ott van a közönség, szól a hangom, a zene és valamit ott okozunk egymásnak, érezzük egymást. Ez vagyok én – hangsúlyozta.

Művészlelkek a családban

Családjukat átjárja, áthatja a művészetek iránti nyitottság. Két lánya, a 18 éves Emily és a 20 éves Jázmin is tanultak zenét, balettoztak. Jázmin nagyon szépen rajzol, őt több képzőművészeti egyetemre is felvették külföldön, Párizsban és Angliában divattervezést tanulhatott volna, de van egy másik oldala is. – Kicsit olyan, mint én, mert én orvos is akartam lenni, meg pszichológus. Jó tanuló voltam, de azért legjobban mindig is arra vágytam, hogy színésznő vagy énekesnő legyek. Jázmint az édesapjával arra biztattuk, ő döntse el, hogy a művészetek útját vagy civil foglalkozást választ.Végül a Corvinus Egyetem mellett döntött, közgazdász lesz – árulta el az énekesnő A rajzolás, festés megmaradt egyelőre hobbinak.

Emily viszont úgy tűnik, hogy a szülők nyomdokaiba lép. – Ő énekel, táncol, gitározik, saját dalai vannak már, s videoklipjei is. Azt látom, hogy inkább az apukájára hasonlít, hiszen dalokat ír. Komplex kis csomag a zenei palettán, mert kevés olyan lány van, női előadó vagy énekes, aki zenét, szöveget ír, gitározik, táncol és énekel. A szakmában sokan ismerik már, különlegesnek, tehetségesnek gondolják, sokan segítik és drukkolnak neki – mutatta be a másik lányát.

Átlagos hétköznapok

A művésznőnek egy átlagos napjában is mindig van egy kis szakmaiság. Interjút ellenőriz, egyeztet, tv-műsorok szerkesztőivel beszél, kiajánlót rak össze, szerződéseket ír alá.

Próbálom a napjaimat mindig úgy összeállítani, hogy amikor otthon van a család, nincs koncertem, akkor együtt legyünk, csak mi. Ez mindig is így volt

– mondta.

Kedvenc időtöltése a főzés, lányaival pedig sokat járnak színházba, koncertekre, kiállításra. Szereti, hogy nagyvárosban élhet, ahol van nyüzsgés, vannak programok. Nagy társasági életet élnek, sokat utaznak, a barátaikkal pedig mindent megünnepelnek. Nagyon fontos számára a sport is, a mozgás. Nem feltétlenül a csinos alak, hanem az egészsége miatt. Úszik, jógázik, fut, biciklizik. Jázminnal két éve nyáron körbe biciklizték a Balatont egy nap alatt, 212 kilométert tettek meg. – A sport úgy van jelen az életemben, mint az étkezés – fogalmazott. Az előadóművész karácsonyi turnéra készül, mely egy mini szimfonikus turné lesz. Folyamatosan koncertezik és van egy új kihívás is az életében: jóga oktatónak tanul. – Az ember eljut oda, hogy egy idő után tudja, mi a jó neki, mi adja a kikapcsolódást, a feltöltődést – jegyezte meg.