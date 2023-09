„Fel van adva a lecke”

Zalatnay Sarolta is fellépett, ő a következőképpen értékelt: - A legcsodásabb a csodákban, hogy megtörténnek, ez is egy ilyen show volt! Először lemerevedtem a tömeg láttán. Bár énekeltem már ennél több embernek is, de hihetetlen energiákat adott a közönség. Szeretetbomba volt oda-vissza, csoda volt hallgatni a tömeg éneklését, megmosolyogtam, hogy olykor túlénekeltek, pedig az ritkaság. Minden várakozást felülmúlt a teltház, a hangulat, a csodálatos technika.

Korda György és Balázs Klári egy videós Facebook-posztban mondott köszönetet.

Végh Veronika, a show művészeti vezetője az egyetemi oldalnak azt mondta: minden évben újabb kihívást jelent, hogy tökéletesen sikerüljön a műsor, hogy minden a helyén legyen és életre szóló élményt nyújtsanak a közönségnek.

Nagyon jó érzés, hogy minden csúcsot megdöntöttük, de sosem hátrafelé nézünk, hanem arra törekszünk, hogy megújulhassunk. Már most azon gondolkodunk, hogy a tapasztalatokból és az érzésekből hogyan lehet újabb és még frissebb koncepciót felépíteni, megőrizve persze a hagyományokat. Még ennél is jobban az egyetemisták rendezvényévé tennénk a yoUDay-t, hangsúlyosabban bevonva őket a programba. Olyan show-t szeretnék jövőre, amely a világ legjobbjai között is megállja a helyét. Nincs leállás, megyünk tovább

– tette hozzá Végh Veronika.

Török Gergő szervező szerint ez volt a legek stadionshow-ja, az elmúlt hat alkalommal is igyekeztek a legtöbbet kihozni a rendezvényből, de az eddigieket bőven felülmúlta a mostani.

- Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, mindenki kizárólag pozitívan beszélt a yoUDay-ről, mindenki szerint ez volt eddig a legszínvonalasabb. Mi is többet kaptunk belőle, mint reméltük, a szervezői csapat kihozta magából a maximumot. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen nézőszámrekordot döntöttünk. Fel van adva a lecke, de szeretnék az idei yoUDayt is felülmúlni. Jövőre még több meglepetéssel készülünk – fogalmazott Török Gergő.