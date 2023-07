Megjelent Liam Neeson új akciófilmjének előzetese. A Retribution (Megtorlás) több szempontból is büszkévé tehet minket: a rendezője Antal Nimród és szerepet kapott benne a hajdúszoboszlói gyökerű, egykori adys diák, Márkus Luca is. A filmet augusztus 25-én mutatják be a tengerentúlon. Az előzetest itt tekinthetik meg:

https://www.youtube.com/watch?v=jzQn0-WH4WM&t=122s

Luca korábban portálunknak mesélt a forgatásról: