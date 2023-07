Az esemény megálmodója Nagy Jánosné Pántya Nóra, volt dobaipusztai lakos, aki tavaly szervezte meg először a sikeres rendezvényt. – Idén is nagy volt az érdeklődés, a rég nem látott ismerősök, családok boldogan köszöntötték egymást, felidézve a múlt boldog emlékeit. Remélem jövőre is megvalósulhat a találkozó – nyilatkozta a szervező.

A rendezvényen mintegy 150 fő vett részt, akik között voltak, akik ma is a külterületi részen élnek, és olyanok is, akik több éve beköltöztek Komádiba, vagy más városokban telepedtek le. A résztvevőket Tóth Ferenc, Komádi polgármestere köszöntötte a felújított Barsi-ház udvarán. A kötetlen program alatt a jelenlévők lovaskocsival járhatták be a külterületet, valamint megtekinthették a Dobaipuszta központjában lévő kastélyt. Este a résztvevők szív alakban mécseseket gyújtottak, így emlékezve elhunyt szeretteikre.