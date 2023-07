Hamarosan kezdetét veszi Magyarország legrégebbi jazzfesztiváljának örököse, a Debreceni Bor- és Jazznapok. A rendezvény részleteit szerdán délután sajtótájékoztatón ismertették a szervezők a Mercure Hotelben.

Mészáros Rékától megtudtuk, hazánk mind a hat borrégiója és 22 borvidéke képviselteti magát 67 borászaton keresztül. Jelen lesznek egri, mátrai, kunsági, etyeki, csopaki, szekszárdi, badacsonyi, tokaji, villányi és soproni pincészetek is.

A Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője kifejtette, a borpalettán a díjnyertes nedűk képviselői mellett naturális borászatok és kistermelők is helyet kapnak.

A fesztivál nemcsak a borban kínál igényes felhozatalt, három zenei színpadon több mint 40 formáció fog fellépni, így a klasszikus, vokális, fúziós, mainstream mellett világzenével átitatott jazz is helyet kap

– mondta Mészáros Réka.

Hozzátette, míg tavaly a dobosok voltak a középpontban, az idei esztendő a basszusgitárosoké és bőgősöké lesz. Három Artist in Residence zenésszel is büszkélkedik a fesztivál: jelen lesz Egri János, Jónás Géza és Bartók Vince is. Emellett a sztárfellépők között szerepel Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint, a Nagy Emma Quintet, illetve az idén 50 éves Magyar Jazz Quintet.

Balról: Puskás István, Mészáros Réka, Bágyi Balázs és Korózs Dániel a szerdai sajtótájékoztatón

Forrás: Kiss Annamarie

Szofisztikált randevú

Puskás István szerint a Bor- és Jazznapok a város művészeti életének egyik ékköveként a kultúra két minőségi élménye találkozik össze: a gasztronómiából a bor, a zenéből pedig a jazz.

Az alpolgármester felelevenítette, Debrecenben a Jazznapok elődjével együtt, a Jazzfesztivállal több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az emberi életúthoz és a jazz műfajához hasonlatos módon hullámvölgyeket is megélt rendezvény ma már állandó helyszínnel rendelkezik, és a városi naptárban is stabil helyet foglal el, miközben évről évre megújul, változást hoz, közben egyre inkább közönségbaráttá válik.

Bágyi Balázs, a Magyar Jazz Szövetség elnöke szerint a debreceni az egyik legszebb környezetben megrendezett jazzfesztivál, ahová személyes élmények is kötik, ugyanis húsz évvel ezelőtt maga is játszott. Emlékeztetett rá, a múltban a fesztivál nemzetközi érdeklődésre is szert tett, mivel olyan ikonikus jazzsztárok is felléptek, mint Miles Davis.

– Fővárosorientált országunkban vannak olyan vidéki végvárak – kiemelve Debrecent is –, melyekben a haza jazz vérkeringésének fenntartása szempontjából roppant fontos munka folyik a közönség és a muzsikusok szempontjából egyaránt – mondta Bágyi Balázs. Úgy véli, a bor és a jazz összekapcsolása nagyon igényes közönséget tud vonzani.

Korózs Dánieltől, a Korózs Szőlőbirtok és Pincészet borászától megtudtuk, az idei fesztiválon az ökológiai szőlőtermesztés és a természethű borok lesznek fókuszban. Rámutatott, a jazz improvizációjához óriási szaktudás kell, amely a borászatokra is jellemző, hiszen a termések változékonyságára megfelelően kell reagálni.

A Debreceni Bor- és Jazznapok augusztus 3-a és 6-a között várja a látogatókat a Békás-tó mellett. A fesztiválon csak bankkártyával, illetve készpénzért előre feltölthető fesztiválkártyával lehet fizetni.