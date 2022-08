Sok idő, nagy fordulattal

Az első Jazznapokat fél évszázaddal ezelőtt rendezték meg a cívisvárosban. A Napló 50 évvel ezelőtt, pontosabban 1972. november 22-én számolt be arról a dzsesszhangversenyről, melyet a Magyar Rádió az Aranybika Bartók terméből közvetített. A cikkből kiderül az is, hogy fellépett az Apostol együttes is, melynek tagjai mind fiatal zeneakadémisták, vagy zeneakadémiát végzett muzsikusok voltak, az est házigazdája pedig a Debreceni Jazz Kvartet volt. Az elmúlt évtizedekben több fontos változás is volt a rendezvény életében. Amellett, hogy a Bornapokkal öltött kart, zenei kínálatában is módosult a Debreceni Jazznapok, erről Budai Krisztián ütőshangszertanárt az első fellépőre várakozva a helyszínen kérdeztük. A debreceni zenész régi rajongója a jazznapoknak, a felhozatalban pedig minden évben talál kimagaslóan érdekes produkciókat, idén például az Erdélyből érkező Ineffable elnevezésű formációt, akik szombat éjjel állnak majd színpadra. Kevesebb külföldi, több hazai zenész mutatkozik be az utóbbi időben, debreceniek is mindig vannak köztük, de kiemelte: ez így van rendjén. – Debrecen az év többi napján leginkább a rockzene városa, kell, hogy a dzsessz is helyet kapjon. Emellett az is szerencsés, hogy sok hazai – elsősorban budapesti – tehetséges muzsikus van, akiket vendégül láthat a város – jegyezte meg.

Budai Krisztián

Forrás: Kiss Annamarie

Budai Krisztián nemcsak hallgatóként érkezett a találkozóra; péntektől vasárnapig minden nap 18 óra 30 perctől élménydobolásra hív mindenkit a Békás-tó melletti sakktáblához.

A csütörtöki programokat Szendőfi Péter és zenésztársai zárják, de lesz mit hallgatni péntektől vasárnapig is a piknikhangulatú, függőágyakkal és babzsákokkal berendezett területen, ahol hangulatos fényárban koccinthatunk kedvenc vagy új barátként kitöltött borainkkal.

Szakál Adrienn