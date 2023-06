Nélküle lehet nem lenne most saját székháza az együttesnek

– Úgy gondolom, azok az együttesek, ahol jó, megbízható és következetes a szakmai vezetés, azok maradnak fenn, s viszik a magyar néptánc hírét a nagyvilágban. A szakmai sikerek pedig vonzóak lehetnek azok számára, akik csatlakoznának egy-egy csoporthoz – fogalmazta meg arra a kérdésünkre, hogy a mai modern korban hogyan lehet bevonzani és megtartani ebben a világban a fiatalokat. De kiemelte: egyrészről a sikerek és a sikerélmények lehetősége, másrészről pedig a közösség, a közös munka és a szórakozás is fontos elem. – A zempléni Vágáshutától nem messze van egy parasztházunk. Mikor legutóbb arra jártunk, találkoztunk az egyik hajdús szülővel.

Nem győztük hallgatni, mennyire dicséri a táncos programokat. Jó hallani, hogy ez még mindig a Hajdúban történik

- mesélte.

Kardos László

Forrás: Molnár Péter

1989-től 2013-ig volt elnöke a Hajdú Táncegyüttesért Közhasznú Alapítvány Kuratóriumának. Az ő nevéhez fűződik az együttes állandó (jelenlegi) székházának megszerzése, kellő létszámú utánpótlás működési és oktatói kereteinek kialakítása, két főállású művészeti vezető foglalkoztatása feltételeinek megteremtése és a „Járjunk egy szép táncot!”, az Európa-díjjal kitüntetett Debreceni Hajdú Táncegyüttes 60 éve című kiadvány elkészítése Tiszai Zsuzsával közösen.

Meglátása szerint a magyar néptánc ma is élen jár a művészeti ágak között, amelynek egyik oka, hogy a táncházmozgalom sokakkal megszerettette a néptáncot. A másik pedig a koreográfusképzés, amelynek eredményeként kiváló koreográfiák kerülnek színpadra mind a hivatásos, mind pedig az amatőr együttesek előadásában. – Az én első koreográfiám a marosbogáti legényes volt a Debreceni Népi Együttessel. A táncot még Martin Györgytől tanultam. Egyébként a fő gyűjtési helyem Szatmár megye volt, de kedvelt területem még Kalocsa és sokat foglalkoztam a hajdútánc történetével is, mely utóbbiról tanulmányom is megjelent – osztotta meg személyes tapasztalatait. Elmondta még, koreográfiáiban igyekezett megjeleníteni az embert a színpadon.

Úgy tartotta, hogy az adott lelket a műsorainak, ami nélkül csak virtuóz mozdulatokat látott volna a közönség.

Bekecs Sándor