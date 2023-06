Május 26-án (és 27-én) lezajlott ünnepi koncertjével kezdetét vette a Kodály Filharmonikusok centenáriumi évada. Az esemény jelentőségét dr. Papp László polgármester méltató szavai emelték, valamint az a tény, hogy a hangversenyt a MR3 Bartók adó révén a Kölcsey Központ falain kívül is követhették az érdeklődők. A romantikus művekből összeállított estet ezúttal két külföldi vendégművész közreműködése tette különösen érdekessé. A zenekar élén Alexander Sladkovsky állt, aki a Kazanyban működő Tatár Nemzeti Szimfonikus Zenekar vezetőkarnagya. Személyében az orosz karmesteriskolák professzionalizmusa találkozik az érzékeny hallású és erőteljes drámai érzékű előadóművésszel. Chopin f-moll zongoraversenyének irányítása során egyszerre volt nála jelen a szólistához alkalmazkodó figyelem és a zenekari közjátékok intenzív, karakteres megformálásának igénye. Sladkovsky és a Kodály Filharmonikusok teljesítményéhez mérten némileg egysíkúnak éreztem a szólista, Artem Yasynskyy zongorajátékát. Közismert, hogy Chopin életművének középpontjában a zongora áll, megjelenítve a romantika gazdag érzelmi és hangulatvilágát. A szólódarabjaiból áradó poézis és villódzás az f-moll versenymű lapjain is végig jelen van, ezekkel a vonásokkal azonban adósunk maradt a fiatal művész. Úgy hírlik, hogy a másnapi, ismételt koncerten sokat oldódott és színesedett játéka. Az est második felében a romantikus repertoár egyik „nagy falatja”, Berlioz Fantasztikus szimfóniája szólalt meg. Ez az a mű, mely terjedelmével, összetettségével és előadói létszámával zenekart és karmesterét, de még a közönséget is alaposan próbára teszi. Grandiózus hangzó felületek, ábrándos lírai megszólalások, igényes hangszerszólók, a végítélet borzalmát idéző gregorián idézet – mindez jelen van Berlioz zseniálisan csapongó partitúrájában. A közel egyórányi időtartamú, öttételes darab a szimfonikus költemény műfajának iskolapéldája, melynek megszólaltatása – a figyelem folyamatos fenntartása – igen komoly erőpróba. Köszönhetően a Kodály Filharmonikusok becsvágyának és motiváltságának, valamint Sladkovsky széles skálán mozgó irányításának és következetes próbamunkájának, az előadás igen magas színvonalon mozgott. Egyaránt kiemelendők a remek fa- és rézfúvós szólók, de legalább ennyire a vonós szólamcsoportok homogén megszólalásai is. A karmester remek dramaturgiai érzékkel mutatta meg a tételek között fennálló tematikus vonalat, de ugyanilyen erőteljesen hívta fel a figyelmet az újonnan megjelenő karakterekre is. Remekül bánt a halk, piano dinamikával és a szünetekkel is, hogy aztán a csúcspontok elsöprő erővel szólaljanak meg. Sladkovsky személyében egy olyan maestro állt a Kodály Filharmonikusok élén, aki művészi rangját nem a reklámnak és menedzsere nyomulásának köszönheti, hanem elhivatottságának és megkérdőjelezhetetlen szakmai tudásának.

Ha úgy tekintünk erre a hangversenyre, mint a Kodály Filharmonikusok következő száz évének nyitó eseményére, akkor bátran bizakodhatunk.

Amennyiben nem térnek le az útról, és működési körülményeik – a polgármesteri köszöntőben ígért új hangversenyterem megvalósulásával – tovább javulnak, akkor bizonyára a jövőben is tartalmas élményekben lesz része az ígényes műfajok iránt fogékony debreceni közönségnek.

(baljos)