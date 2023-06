Idén júniusban, immár 94. alkalommal rendezték meg országszerte az Ünnepi Könyvhét programsorozatot, amelyhez ezúttal is csatlakozott Debrecen városa. A hét folyamán a Csapó utcán mintegy húsz kiállítótól többek között szépirodalmi műveket, regényeket vagy épp szakkönyveket vásárolhattak az érdeklődők, emellett pedig kerekasztal-beszélgetésekkel, előadásokkal, különböző programokkal készültek a szervezők. Vasárnap délután a Hajdú Online stábja is kilátogatott.

Örömmel lapozták fel a könyveket az érdeklődők

Forrás: Czinege Melinda

Meghatározó a könyv kötése

A könyvekről a legtöbbeknek vagy a könyvesboltok, népszerű könyvkiadók vagy az antikváriumok jutnak az eszébe. Ez utóbbi kategória Kiss Balázs üzlete, a Hermész Antikvárium. A márciusban indult vállalkozás tulajdonosától megtudtuk, a legkeresettebb darabok között a szakkönyvek, a filozófiai tematikájú darabok, a szépirodalom művek és a bestsellerek vannak, míg – meglepő módon – a történelemkönyvek nem annyira kelendőek. – Szerencsére azt látom, hogy az emberek nem fordultak el az olvasástól, s nem is váltották ki a könyveket a digitális eszközökkel, ráadásul sok fiatal is felkeresett a hét folyamán – osztotta meg tapasztalatait. Kérdésünkre elárulta, az árakat leginkább a kereslet és a kínálat határozza meg, de meghatározó egy könyv kötése, ritkasága és kora, vagy annak ismertsége. Mint fogalmazott, Szabó Magda műveiből nem lehet eleget kiadni, töretlen a népszerűségük. Az Ünnepi Könyvhétre hozott árui között vannak 100 éves antik darabok, amelyek értéke a tízezer forintot is meghaladja.

Ritkaságok is akadnak a polcokon

Forrás: Czinege Melinda

Keresettek a kortárs művek

A Fiatal Írók Szövetségének standjánál kortárs szépirodalmi műveket, regényeket, novellákat, irodalomtörténeti alkotásokat vehettünk kezünkbe. Herczegh Ákos több mint egy évtizede résztvevője az Ünnepi Könyvhétnek. Véleménye szerint az emberek érdeklődése az idők során nem csökkent a könyvek iránt, s a kortárs műveket is sokan keresik, nyomon követik a szerzők munkásságát. – A kortárs irodalomnak különösen fontos eseménye, sokan várják, hogy mi jelenik meg erre az alkalomra – emelte ki. Elmondása szerint az Ünnepi Könyvhét jelentősége abban áll, hogy olyanokat is megszólít, akik nem járnak könyvesboltokba, de itt megállnak és kezükbe fogva egy-egy darabot, a vásárlás mellett döntenek.