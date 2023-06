Javában zajlik a debreceni AITA/IATA Amatőr színházi világtalálkozó a Csokonai Fórumban. A 10. Színházi Olimpia keretében megrendezett egyhetes, június 19-én kezdődő eseményre csaknem hetven jelentkezőből 12 külföldi társulatot válogattak be: Csehország, Hollandia, Finnország, Franciaország, Georgia, Japán, Lengyelország, Litvánia, Portugália, Sri-Lanka, Szingapúr és Szlovákia társulatai látogatnak a cívisvárosba. A repertoár földrajzi, korosztályi és műfaji összetétele igen változatos: Sri Lankáról fizikai színház, Finnországból szocio-színház, Szingapúrból kísérleti táncdráma érkezett.

A társulatok a saját nyelvükön adnak elő, esetleg közvetítő angol nyelven. Felirat nincs, ami tükrözi a fesztivál szellemiségét: a nyelvek ismerete nélkül is megértjük egymás mondanivalóját. A magyar társulatok az off programban szerepelnek. A meghívott előadásoknak a Csokonai Fórum épülete ad helyet, az off programok több városi kulturális helyszínen zajlanak, például a DESz24 pince termében, valamint az Ady Endre Gimnázium Pódium termében, ahol az adys diákok is bemutatkoznak.

Minden előadás és program ingyenesen látogatható.

Programok

A georgiai Tbiliszi Állami Egyetemi Színház vidám történetekkel érkezik: igazi buffonéria, pantomim, egy olyan csapat előadásában, akik nagy biztonsággal tudnak rögtönözni, és könnyedén vonják be a játékba a közönséget. A holland Hoosh Theater a Fészek című darabot mutatja be, amit az alkotók „punkos” előadásnak definiálták, ez a régi otthontól való elszakadásról szól, és arról, hogyan találjunk egy teljesen újat. A Nam Hwa Opera Festett bőr (Szingapúr) című darabja kísérleti táncdráma dalokkal, élőzenével, drámai tánccal, míg a Vilnius University Drama Theatre A nulladik óra (Litvánia) című előadásában a főhős kitartóan keresi a helyét a háború utáni világban, ahol a mindennapok édenkertje már nem létezik.

