A 10. Színházi Olimpia részeként szombaton és vasárnap külföldi és magyar bábművészek szórakoztatják a nagyérdeműt a Nagyerdőn. A Vojtina Bábszínház szervezésében híres vásári bábjátékosok érkeztek a fesztiválra szerte a világból: Vitéz László rokonai Angliából (Clive Chandler Punch and Judyja), Olaszországból (Bruno Leone Pulcinellája), Franciaországból (a Pelele Company-Paz Tatay Don Cristobalja) és Portugáliából (José Manuel Valbon Gil Dom Robertója) gyűltek össze a „családi” hétvégére.

Nem maradhat el Kemény Henrik legendás magyar hősfigurája sem; a Vojtina Bábszínház színészének, Baditz Dávidnak az alakításában a frissen bemutatott Vitéz László – Malombonyodalom című előadást láthatják az érdeklődők.

Az előadásokon kívül gólyalábas attrakciók, felvonulások is lesznek, a Fővárosi Nagycirkusz társulatával együtt a Vojtina Bábszínházhoz is ellátogat az olimpiai maszk, amely a Színházi Olimpia kezdetétől a végéig nagy utat jár be a résztvevők között.