Ünnepi évadzáró hangversennyel búcsúzott az évadtól a centenáriumát ünneplő Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus csütörtökön a Hal közben. A társulat a hagyományai szerint ezúttal is válogatást mutatott be az éves repertoárból, előtte Puskás István alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy ebben az időszakban Debrecen kulturális intézményei sorra zárják az elmúlt évadot, a Kodály Filharmónia Debrecen azonban mindezt a közönsége előtt teszi, megvendégelve a debrecenieket a zenével.

Erős jelzés ez arról, hogy miként képzeli el helyét, helyzetét a város életében

– mutatott rá. Felidézte a társulat elmúlt egy évének emlékezetes szerepléseit, köztük a kamarakoncerteket, a nemzetközi művészeket is felsorakoztató bérletes előadásokat, valamint a nemrég bemutatott Carmina Buranát. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a zenei program ezen sokszínűsége komoly szakmai munkát és magas minőséget igényel. Felidézte a Kodály Filharmónia Debrecen nemrég Nagyváradon, a Szent László-napokon elért sikerét, majd fennállásuk jubileumi, századik évéről úgy fogalmazott:

az életkorral ellentétben nem csak állapot, hanem igenis érdem eljutni idáig.

Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen főzeneigazgatója szerint a jubileum évében nemcsak az elmúlt évadot, hanem az eltelt száz évet is érdemes mérlegre tenni. – Ahogy Debrecen élen járt 1923-ban, most is izgalmas időszakon megy keresztül – tette hozzá. Emlékeztetett arra is, hogy a zenekar szinte a kezdetektől összetett feladatkört lát el, majd kiemelte, hogy a járvány időszaka után újra virágzásnak indult a hangversenyélet. A nemrég a Főnix Arénában kétszer is bemutatott Carmina Burana kapcsán elmondta, hogy több mint tízezer ember hallgatta meg Orff világhírű kantátáját, a jegyek pedig napok alatt elkeltek az előadásra. Beszélt a Kodály Kórusban történt változásokról is, melyekkel az a’capella és a kortárs darabok nagyobb hangsúlyt kapnak az énekkarban. Kitért a vidéki zenei élet mellőzöttségére, majd a debreceni operaélet fellendítéséért folytatott harcra.

A Kodály Filharmónia Debrecen művészeit legközelebb a karneváli héten, a Klasszikusok éjszakáján, majd a Kodály Zoltán Nemzetközi Zenei Versenyen hallhatják a debreceniek, az ünnepség végén a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus több tagjának munkáját elismerték.

SZD