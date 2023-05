A csapókertiek a napokban vehették birtokba az egy év alatt kívül-belül megújult Csapókerti Közösségi Házat, melynek földszinti terében a Méliusz Könyvtár várja a látogatókat.

A Haon kérdésére Szabó Tünde, a könyvtár igazgatóhelyettese arról tájékoztatott, hogy nemcsak az épületrész kialakításánál, hanem az olvasmányok tematikáját illetően is igyekeztek a csapókertiekhez igazodni. A fiókkönyvtár megújult területét úgy alakították ki, hogy a tágas és világos térben elkülönítve működhessen a gyermekkönyvtár és a modern olvasótermi rész, ahol különböző programokat is rendeznek a jövőben.

Gyerekkönyvtárat, olvasótermet és multifunkciós teret is kialakítottak

Forrás: Napló-archív

– A csapókertiek kedvéért a könyvtár a Méliusz programjai mellett a közösségi ház eseményeinek is otthont ad majd – fejtette ki. A szakember szerint céljuk továbbra is az olvasóvá nevelés, de a kényelmes és esztétikus tér akár korrepetálásra, vagy az ott tevékenykedő civil szervezetek számára is hasznos lesz. Ehhez hasonlóan állt össze a csapókerti könyvtár könyvállománya is, mely igazodik az ott élők igényeihez, valamint érdeklődési és tevékenységi köréhez.

