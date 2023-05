Szombaton este ünnepélyes keretek között lezárult a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál, miközben ezen sorokat írom, éppen az ilyenkor megszokott tűzijáték hangjait hallani. A zárógálán először a legjobb rövidfilmnek járó Arany Pálmát adta Enyedi Ildikó, az idei rövidfilmes zsűri elnöke, a díjat pedig nem más kapta, mint Buda Flóra Anna a 27 című, francia-magyar koprodukcióban készült animációjáért, melyet a 11 alkotás közül a legjobbnak talált az Enyedi által vezetett zsűri.

Buda Flóra Anna

Forrás: AFP

A nagyjátékfilmek versenyében idén 21 film mérettetett meg, több kiváló alkotást is láthattunk az elmúlt 10 napban, a díjak között azonban akadt olyan, amire senki sem számított. Bár kiváló film az Anatomy of Fall, az erős mezőnyben senki nem számított arra, hogy Justine Triet francia rendezőnő alkotása kapja a fesztivál fődíját, sokkal inkább Jonathan Glazer The Zone of Interest című filmjét tartották esélyesnek a nemzetközi sajtó képviselői, utóbbinak be kellett érnie a Grand Prix-vel. Justine Triet a harmadik nő, aki Arany Pálmát nyert Cannes-ban. Az Arany Pálmát átadó Jane Fonda beszédében elmondta, hogy 1963-ban járt először Cannes-ban, akkor még csak férfi rendezők versenyeztek, és az emberekben fel sem merült, hogy ezzel bármi gond lenne, idén viszont a 21 versenyfilm közül 7-et női kéz jegyez. A vietnámi születésű Trahn Anh Húng kosztümös, főzős drámája szemmel láthatólag a zsűrit is megfűzte, a The Pot-au-feu alkotója megérdemelten vihette haza a legjobb rendezésért járó díjat. A finn Aki Kaurismaki szívmelengető alkotása a két munkanélküli szerelméről, a Fallen Leaves kapta a zsűri díját, a legjobb forgatókönyv díját pedig Sakamoto Yujinak ítélte a zsűri a Monster című alkotásért, melyet Koreeda Hirokazu rendezett. Wim Wenders évek, sőt évtizedek óta nem készített igazán említésre méltó filmet, idén viszont mindenkit elvarázsolt a tokiói wc pucoló történetével. A Perfect Days nemcsak Wenders egyik legerősebb filmje, de a versenymezőny egyik legkiemelkedőbb alkotása is. A Ruben Östlund vezette nemzetközi zsűri a Perfect Days főszereplőjének, Koji Yakushonak ítélte a legjobb férfi alakítás díját. A török Nuri Bilge Ceylan visszatérő résztvevője és díjazottja a fesztiválnak, idén is remek alkotást hozott a Croisette-re, arra viszont aligha fogadott volna bárki is, hogy az About Dry Grasses című filmnek éppen a színésznője, Merve Dizdar kapja az este folyamán a legjobb női alakítás díját. Sokkal esélyesebbnek tartották Sandra Hüllert, aki az arany pálmás Anatomy of Fallban és a Grand Prix-vel kitüntetett The Zone of Interest-ben is főszerepet alakít, a fesztivál azonban szigorú abban a tekintetben, hogy egy film nem kaphat két díjat, ezért mindkét esetben inkább a filmet, mint a kiváló német színésznőt díjazták. Az idei mezőnyből nagy kedvencem volt még Ken Loach The Old Oak című filmje, mely ezúttal üres kézzel távozott, csakúgy mint Wes Anderson lenyűgöző részletességgel és ötletességgel megalkotott Asteroid City című filmje, valamint Jessica Hausner Club Zero című alkotása is.

Váró Kata Anna

2023. május 28.