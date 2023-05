Hogy mennyire kiélezett a cannes-i verseny és mennyire számítanak az itteni bemutatók, azt mi sem jelzi jobban, minthogy a nagyszámú újságíró és forgalmazó mellett az itt megforduló filmesek, hírességek is előszeretettel látogatják a vetítéseket, sőt a versenyben szereplő alkotók is előszeretettel nézik versenytársaik alkotásait. Nem kizárólag a vörösszőnyeges bevonulások alkalmával látni ismert arcokat a cannes-i vetítőtermekben, a reggeli, elsősorban a szakma számára fenntartott vetítéseken is több híresség előfordul, noha smink nélkül vagy egyszerű farmer és póló viseletben nem mindig könnyű megismerni őket. Persze, aki a sztárok miatt van itt, szerencsésebben jár, ha a Croisette-en vagy az elegáns hotelek és éttermek környékén nézelődik, a partikról nem is beszélve.

Bár a tanári pálya minden tekintetben messze esik a cannes-i csillogástól, az eddig lepergett idei versenyfilmek közül több is foglalkozik a tanárok és diákjaik viszonyával, legyen az tiltott vonzalom, ahogy azt Nuri Bilge Ceylan About Dry Grasses című filmjében láthattuk.

Érdekes kérdéseket vet fel, hogy a rend és egy másik tanuló védelmében túllépte-e hatáskörét Hirokazu Koreeda Monster című filmjének pedagógusa, és miként reagál erre a szülő, illetve a kollégák.

Az osztrák rendezőnő, Jessica Hausner filmjében, a Club Zeróban pedig egy olyan fiatal tanárnő (Mia Wasikowska) érkezik az elit iskolába, aki tudatos étkezés néven futó tantárgya kapcsán a legsúlyosabb étkezési zavarokat erősíti fel az őt már-már vallásos megszállottsággal követő diákjaiban. Nemcsak a tanár-diák, szülő-gyerek viszony érdekes a filmben, hanem maga a táplálkozási zavar ilyetén feltérképezése és annak kiváltóokai is.

Ahogy Hausner filmjéből is láthatjuk, az étkezési zavarok gyökéroka mindig a családban van, a környezet, ez esetben a tanárnő kurzusa csak felerősíti mindezt. Különösen aktuális ez a film manapság és főleg itt, Cannes-ban, ahol nagy számban képviseltetik magukat a film- és modellvilág sztárjai, akikkel kapcsolatban az étkezési zavarok témája sosem tűnik nem aktuálisnak.

Váró Kata Anna

2023. május 23.