Debrecenben született, világkörüli útjairól Hajdúböszörménybe érkezik haza a fiatal magyar zongoravirtuóz zseni, aki mára már ünnepelt sztár, világsztárok sora követi munkásságát, s akinek utánozhatatlan stílusban előadott koncertjeire már hónapokkal előre elfogynak a jegyek. Péter Bence most először ad nagykoncertet Budapesten, május 26-án, az MVM Dome-ban - olvasható a Presspresso közleményében.

– A nagymamám pianínójával kezdődött minden – meséli Bence, aki még nem volt kétéves, amikor emlékezetből pötyögte le az öreg hangszeren egy rajzfilm zenéjét. Ekkor már nem volt kérdés: az ifjú tehetséget beszippantotta a zene világa. Ötévesen kezdte a zeneiskolát, majd jött a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, és a nagy vágya is teljesült: felvették a Berklee College of Musicba, a világ egyik legnagyobb kortárs zeneművészetet oktató egyetemére, ahol korábban - mások mellett - Al Di Meola, Steve Vai vagy a Gyűrűk Ura sorozat zenéjéről is ismert Howard Shore is tanult. Eredetileg filmzeneszerző akart lenni, ezért is jelentkezett a Berklee-re, aztán hirtelen berobbant első feldolgozása, Michael Jackson Bad című száma, s innen már az előadó-művészetre összpontosított.

– Ekkor jött a késztetés, hogy a zongorát olyan mértékben kihasználjam, mintha egy zenekarra írnék át valamit – nyilatkozta korábban. Közben a Berkleen megismerkedett nagy példaképével, a Csillagok Háborúja és Indiana Jones zenéjét jegyző John Williams-szel, de barátságot ápol az Oscar-, Grammy- és Golden Globe-díjas Hans Zimmerrel is.

– Ő egyszer csak bekövetett a Facebookon – mondta Bence. Hans Zimmer kommentelte is már az ifjú művész videóját, sőt, személyesen is találkoztak. John Williamsszel pedig legutóbb tavaly decemberben találkozott, amikor a Milánói Scala igazgatójának invitálására ment el a világhírű zeneszerző koncertjére.

Péter Bencét jelenleg 2,3 millióan követik a legnagyobb közösségi oldalon, követői közt van a 16-szoros Grammy- díjas David Foster, követi őt Jonathan Moffett, aki Michael Jackson karrierje alatt a sztár dobosa volt, és akinek nagy terve, hogy egy kollaborációt hozzon össze Bencével. Továbbá követi a zongoristát David Paich, a Toto billentyűse, az Africa című dal szerzője is. Videóit már több mint 1 milliárd alkalommal nézték meg az interneten. A legnagyobb élményt azonban a színpadon nyújtja, ezt több mint negyven ország közönsége bizonyíthatja, és olyan nevek, mint a Szigeten is korábban többször fellépő Mika vagy akár Geri Halliwell énekesnő, a Spice Girls korábbi tagja, akik szintén élőben élvezték Bence produkcióját.

Májusban pedig végre a hazai közönség is megcsodálhatja, hogyan válik egy zongora akár egy teljes zenekarrá.