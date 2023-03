Virágvasárnapi keresztút Debrecenben imával, verssel, énekkel címmel tartottak beharangozó sajtótájékoztatót a nagyhetet megelőző vasárnap programjairól és jelentőségéről a Karakter kávézóban hétfőn délután.

Papp László polgármester szerint a virágvasárnapi keresztút jeles alkalom arra, hogy megmutassa, Debrecen egy spirituális központ, ahol a vallás és a hit időtálló intézmények.

Emlékeztetett rá, a Főnix Rendezvényszervező Kft. először 2012-ben szervezte meg a húsvétra való felkészülést, majd 2017-től vált városi keresztúttá, amely valamennyi egyházi szervezetet és a város polgárait is megszólítja.

Felvázolta, a virágvasárnap a jelenkor nehézségei idején tapasztalt befelé fordulásnak nagyon szép cáfolata, hiszen végigjárják azokat a stációkat, melyek városi-egyházi helyszíneket is érintenek. Örömét fejezte ki, hogy a keresztút egyik fontos állomásává vált a Dósa nádor téri Szent István-szobor.

A kereszténység legszebb ünnepére való felkészülés mellett a városi keresztútnak a több apropója is van. Egyrészt a béke fontosságának üzenetét hangsúlyozza, valamint a Színházi Olimpia is szerepet játszik a szakrális esemény lebonyolításában

– mondta Papp László.

A hétfői sajtótájékoztató résztvevői

Forrás: Kiss Annamarie

– Ha a keresztútra mint Jézus földi útjára tekintünk, egy ember kínzását látjuk, ami méltatlan. Hívő oldalról tekintve azonban az életnek az útja, hiszen Jézus meghozta értünk az áldozatot. Az ő útjának vége nem a Golgota, hanem a feltámadás – vallja Palánki Ferenc. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke üdvözölte a kulturális programokat, hiszen – mint mondta – a színház és a zene is a keresztény kultúra része. Reményét fejezte ki, hogy az eseményhez kapcsolódó előadások képesek lesznek katarzist okozni a debreceniek számára, hiszen a katarzis a felemelkedés része, ami nem más, mint maga a keresztút.

Püski Lajos, a Tiszántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője szerint – miként az adventet, a karácsonyt – a húsvéti ünnepkört is megelőzi egyfajta lelki várakozás, ami Jézus megjelenését kísérte Jeruzsálemben. Emlékeztetett rá, a ma embere legtöbbször valamire – eseményre, történésre, anyagiakra – vágyakozik, holott inkább valakire kellene várni. Püski Lajos szerint erre emlékeztet az egyik legszebb vallási ünnepre való felkészülés: arra, hogy az örökkévaló Isten Jézusban hajol le hozzánk.

Terdik János, a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális helynöke kifejtette, a negyvennapos böjt alatt a hívők önmagukra és bűnbánatukra figyelnek. A befelé forduló időszak lezárásakor, virágvasárnaptól kezdve már megtisztult lélekkel kell Krisztus felé kell fordulni, és őt befogadni. Fontosnak tartja, hogy a béke ne csak egy belső állapot legyen, hanem az egész világon megvalósuljon.

Lukácsy György, a Nemzeti Színház dramaturgja elmondta, a virágvasárnapi keresztút programsorozatában helyt kapnak a Színházi Olimpia debreceni programjai is, melynek a sokszínűség a legfontosabb jellemzője. Mint mondta, a globalizálódó világban az alkotóknak a vallás, a nemzet egyediségére kell a hangsúlyt fektetniük. Rámutatott, nem véletlen, hogy a Színházi Olimpia jelképe egy bárka, mivel a vallási vonatkozása mellett kulturális értelemben a színház is egy lehetséges bárka, mely a múlt hagyományait és értékeit át tudja menteni a jövő számára. Emellett az olimpiának szakrális vonala is van, hiszen passióelőadásokat is bemutatnak.

Forrás: Kiss Annamarie

Pál István őrnagy, a Debrecen Helyőrségi Zenekar karmestere elmondta, tizedik alkalommal készülnek zenés áhítattal a virágvasárnapra, melyet a Honvéd Férfikar fog kísérni. Előrevetítette, nem populáris, hanem komoly, szakrális darabokkal készülnek. Hozzátette, céljuk, hogy katona és civil együtt legyen békében a Nagytemplomban.

Az elmúlt tíz év alatt azt szerettük volna elérni, hogy a zene hangjain, a művészet húrjain, az ige szavain keresztül valami csodálatos módon összevarázsoljuk az embereket. Hiszen a katonák is emberek, családtagok, férjek, édesapák, valamely felekezet tagjai, a cívisváros polgárai

– mondta beszédében Sajtos Szilárd alezredes. A kiemelt tábori lelkész hozzátette, a virágvasárnap a találkozás alkalma lesz.

A virágvasárnapi keresztút április 2-án, 14 óra 30 perckor veszi kezdetét.

