Papp László polgármester ünnepi beszédében elmondta, amikor 2016-ban életre hívták a virágvasárnapi keresztúttal kapcsolatos rendezvényt, még csak a városon belüli felekezetek közötti összefogás lebegett a szemük előtt. Mára azonban – amikor különösen nagy jelentősége van a nemzetek közötti együttműködésnek, összefogásnak – jó érzés megtapasztalni, hogy ez az együttműködés határokon átívelővé vált.

Debrecen őrzi keresztény vallási gyökereit, és 2022-ben az a kötelességünk, hogy gondoskodjunk róla, ez továbbra is így maradjon. A város ma azért ilyen erős hitben, és lélekben, mert történelme összefonódik a kereszténységgel

– emelte ki.

Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye megyéspüspöke úgy fogalmazott, látható manapság, milyen szörnyűségekre képes az ember, amikor az Isten-élmény hiányzik az életéből. – A remény jelei azonban velünk vannak, hiszen Isten a hűtlenségeink ellenére is hűséges marad hozzánk. Markoljuk meg mi is saját keresztjeinket. Ne féljünk azoktól a keresztekről, melyeket hordoznunk kell, amikor a megmaradásunkról, a hitünkről, a keresztény értékeinkről van szó. Vállaljuk ezeket, és Jézushoz hasonlóan haladjunk tovább a cél felé – fejtette ki, hozzátéve, fontos, hogy a mostani időkben is együttérzést, szeretet tudjunk nyújtani egymásnak. Főleg azoknak, akik a háború elől menekülnek, de a közelünkben élő magányosoknak, szenvedőknek, árváknak, betegeknek egyaránt.

Ahhoz, hogy megtaláljuk a megoldást a világ bajaira, nem elég csak néha-néha beszélni róla, be kell fogadnunk az életünkbe Jézust

– mondta.