A Kisze Tündének elkeresztelt télűző báb szoknyájába fűzték bele a rossz és ártó dolgokat tartalmazó cetliket szombaton a nádudvari művelődési központ előtti téren. Majd a bábbal együtt a bajokat is elégették a nádudvariak, így zárva az óvodai és iskolai farsangolás után farsangi maskarádéval a telet, már egy picit a böjti időszakba is belecsúszva. Mindehhez autentikus miliőt teremtett a Porszem Lovas Egyesület: pásztorok, csikósok, betyárok „elevenedtek meg”, hogy ők is űzzék a rosszat és a hideget.

Ég a kiszebáb, múlik a tél

Forrás: Marján László

A közösségi élmény ennél is fontosabb a gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, hiszen ezt követően a játékos és alkotó kedvű családokat a Holdviola Kreatív Kuckó télűző foglalkozásán vehettek részt a „Mindent a családért” Nádudvari Nagycsaládosok Egyesületével egyetemben.

A délután folyamán játékos vetélkedők, jelmezes felvonulás és farsangi finomságok várták a vendégeket a lufihajtogató Gyuri bohóc, valamint az ügyes kezű, csodás hajfonatokat készítő lányok, Angi és Klaudia társaságában.

Marján László