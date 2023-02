A naptár szerint már lassan a vége felé jár – ha nem is volt igazi – a tél. Hűen a régi hagyományokhoz, ilyenkor a körösszegapáti gyermekek a szülők és a pedagógusok segítségével készülnek ennek az ünnepére a helyi általános iskolában.

A kultúrház díszítése is jelzi, hogy farsangi vidámságra gyülekeznek a megjelentek. Osztályonként csoportosan, vagy egyénenként mutatkoznak be a gyerekek. Az alsósok között volt boszorkány, angyal, tündér, űrhajós, vadász és bohóc, de megjelent Piroska és a farkas is. A felső tagozat tanulói inkább csoportosan szerepeltek. Ismert zenészegyütteseket formáltak meg, énekeltek és táncoltak.

Minden gyermek, aki felöltözött ajándékot kapott, melyet Pintye Edit, az iskola vezetője adott át. Nagy sikere volt a tombolatárgyak kisorsolásának, nagyon sokan nyertek. A fődíjat pedig két alsós diák nyerte, akik egy szép tortát vihettek haza.

Vmirjáncki József