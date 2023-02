Megnyitotta a múzeumpedagógiai idényt a Bihari Múzeum a Vass Jenő Óvoda és Bölcsőde Rákóczi Tagóvoda gyermekeinek részvételével – számolt be az intézmény a közösségi oldalán. Az óvodások a napokban a szövés-fonás témakörében tevékenykedtek, és ennek kapcsán a múzeum szakemberei is meghívást kaptak az óvodába, hogy szélesítsék a gyerekek ismereteit ebben a témában. – Közösen megismerkedtünk a kenderfeldolgozás lépéseivel, és néhány műtárgymásolatot is ki lehetett próbálni – írták. HBN