Egy tízéves forma kisfiú szemléli testközelből az elhagyott orosz tankot, egy kéregető idős nő kóbor kutyákat dédelget a lerombolt kijevi utca sarkán, míg egy másik fotó azt a naplementét ábrázolja, ami az egyetlen fényforrása az ukrán fővárosnak. Csak három kiállított fotó, ami az orosz-ukrán háború ritkán látható arcát mutatja be Szebellédi Soma kiállításán. Az Embernek maradni címmel pénteken a Méliusz Könyvtárban megnyílt tárlatról Szabó Tünde igazgatóhelyettes elmondta, hogy a kiállításban közreműködő Amerikai Kuckóval a könyvtár 2014 óta áll inspiráló együttműködésben, melynek részeként e tárlatnak is teret adnak - fogalmazott. Beszélt a közös projektről is, melynek részeként a konzullal ukrán könyvespolcot adtak át a közelmúltban.

– Embernek maradni azt jelenti, hogy az elképesztő gonoszság és szenvedés közepette hogyan lehet megmaradni boldognak – összegzett az alkotó, aki a tárlat kiállított darabjai kapcsán személyes élményeit is megosztotta a közönséggel.

A fotókat a Méliusz Könyvtárban március 18-ig lehet megtekinteni.

SZD