Még 2020-ban indult el a 108-as, Debrecen−Füzesabony vasútvonal korszerűsítése, a fejlesztéshez kapcsolódó régészeti feltárásokról csütörtökön a Magyar Építők közölt hosszabb cikket.

Mint írják, a debreceni szakasz felújítása alatt 2019 és 2021 között összesen öt lelőhelyen végeztek ilyen feltárást, illetve régészeti szakfelügyeletet a Déri Múzeum munkatársai. Az ásatásokat Deák Rita régész vezette, aki a lapnak elmondta, általában 20-30 ember dolgozik egyszerre egy feltáráson, a munkálatok összehangolása érdekében pedig folyamatosan egyeztettek a kivitelezővel.

A cikkből kiderül, hogy egy, a tervezett második sínpár alatt lévő gödörből például a neolitikumból való, közel 7000 éves tárgyak kerültek elő; itt pattintott vagy csiszolt kőeszközöket, állati csontokat és kerámiaedény-töredékeket is találtak a régészek.

Mind közül kiemelkedik egy agyagból készített, emberi lábat formázó kis tárgy, amely feltehetőleg egy kis ősi istenség szobrának vagy a neki készített oltár lába lehetett. Továbbá említésre méltó egy csontból, csiszolással díszített tárgy is, amelyet nyakban, amulettként viselhettek

– sorolta Deák Rita.

De nem csak őskori leleteket találtak, a szarmata népesség tárgyai is előkerültek: a Kr.u. 3-4. századi leletanyag többek között korongolt edényekből, állatcsontból fém tárgyakból és égetett agyagból állt. A korszakból több temetkezésre is bukkantak, az egyik ilyen egy fiatal nő, akit közvetlenül a vasúti töltés mellett találtak. A nő mellé például egész, épen előkerült edényt, gyöngyöket és bronz fibullát is temettek.

A cikkből kiderül még, hogy összesen száz zsáknyi leletanyagot gyűjtöttek össze, ezek feldolgozása évekig is eltarthat.