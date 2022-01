Megye- és országhatáron átnyúló vasúti fejlesztések is érintik Hajdú-Bihart a következő években. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. tájékoztatása szerint a munkálatok többek között a 100-as és a 108-as vasútvonalakat célozzák.

Tervezés alatt van a Debrecen–Nyíregyháza vasúti vonal fejlesztése, amely a 100-as számú vasútvonal 48 kilométer hosszú, kétirányú, villamosított szakasza. A vonal Budapest–Szolnok–Debrecen közötti déli ága és a Debrecen–Nyíregyháza–Záhony–Csap közötti északi ága is az országos törzshálózat és a transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat (TEN-T) része.

– A fejlesztés – tekintettel annak nagyságára és az érintett két megyeközpontra, illetve Debrecen regionális központi szerepére – érinti Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területét. A projekt közvetett területi hatásai várhatóan a megyehatárokon túlmenően is jelentkeznek. A közvetlen hatásterületként a Debrecen–Nyíregyháza vasútvonal által érintett területek definiálhatók, így a Debreceni, Hajdúhadházi és Nyíregyházi járások – emeli ki a lapunknak megküldött tájékoztatásában a NIF.

A 2017-ben készült Debrecen Master Plan a középtávú, 2030-ig megvalósítandó TEN-T személyszállítási törzs­hálózati vonali fejlesztések korszerűsítési projektjei közé sorolja a fent említett szakaszt, melyet a TEN-T-kötelezettség teljesítése érdekében többek között 160 kilométer per órás tervezési sebességre korszerűsítenek.

A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet vasúti kapcsolatának kialakításához a 108. számú vasútvonal korszerűsítése szükséges Debrecen és Macs állomások között, a területhez csatlakozóan új rakodó pályaudvar kiépítésével. Az első ütem első szakaszában a Debrecen–Tócóvölgy közötti vasútfejlesztés elkészült, a második szakaszban a Tócóvölgy – Macs Ipari Park állomás – Balmazújváros vonal fejlesztése várhatóan a következő év május végéig fejeződik be. A második ütemben Macs és Balmazújváros között a vasúti pályát és kapcsolódó létesítményeit korszerűsítik 100 kilométer per órás fejlesztési sebesség figyelembevételével. Továbbá Balmazújváros állomását átépítik, és a teljes szakasz biztosítóberendezését is korszerűsítik. A projektszakasz a Debrecen belterületén tervekkel és engedélyekkel rendelkező Derék utca és Nyugati Ipari Park vasúti megállóhelyek kiépítését is tartalmazza, a kapcsolódó zajvédelmi feladatokkal együtt. Villamosítják a Debrecen–Balmazújváros közötti vonalszakaszt, valamint Debrecen állomás Külső Fatér területén egy háromvágányos kisállomást létesítenek, továbbá ugyanezeken, valamint a Macs Ipari Park terminál területén további szolgáltatási színvonalat, működési hatékonyságot növelő beruházások előkészítése is folyamatban van. A teljes beruházás várhatóan 2025 első felében készülhet el.

Új felsővezetéki hálózat

A NIF tájékoztatása szerint várhatóan ez év végén készülhet el a Püspökladány–Biharkeresztes közötti vasútvonal villamosítása az új felsővezetéki hálózat kiépítésével és az elektronikus biztosítóberendezések üzembe helyezésével. Az ehhez szükséges vágányátépítést még 2021. október végén befejezték.

Szintén előző év végén készült el a Püspökladány és Ebes közötti, mintegy 32 km hosszú vasútvonalon a vágány és a felsővezeték korszerűsítése, valamint a kapcsolódó műtárgy-, út- és burkolatépítések, magasépítési munkák. A vonatforgalom jelenleg 120 kilométer per órás sebességgel haladhat, a kapcsolódó projektek befejezését követően, várhatóan a 2023. év végén állhat át a 160 kilométer per órás sebességre.

A fentieken túl a NIF és az Innovációs és Technológiai Minisztérium kooperációjában befejeződött a Debrecen, Nagyvárad, Szeged, Szabadka és Pécs nagyvárosokat összekötő Déli Vasút tervezése. Március végére elkészülhet a Debrecen Nemzetközi Repülőtér és Déli Ipari Park vasúti kiszolgálásának megvalósíthatósági tanulmánya.

A Debrecen és Nagyvárad közötti „tram-train” kapcsolatra, valamint a Debreceni Repülőtér vasúti kapcsolatának fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány is elkészült. A további előkészítő feladatok végrehajtásának megkezdése a szükséges források biztosításának és a feladat meghatározásának a függvénye.

BS