A brit és amerikai területen is akár már halloween vagy hálaadás után felállítják és feldíszítik a fát, az otthonokat pedig kívül-belül giccses díszekkel dekorálják.

Ha Amerikában felcsendül a köztereken Mariah Carey: All I Want for Christmas is You című ünnepi fülbemászós dala, vagy Angliában a BBC Radio 1 lejátssza Wham!: Last Christmas című világhírű pop éneket, arra figyelmeztet: pár hét és itt a karácsony. A magyar szokásoktól most kicsit messzebb utazunk, és ha csak virtuálisan is, de körbenéztünk miként telnek az ünnepek Nagy-Britanniában és az Amerikai Egyesült Államokban. Ehhez segítséget kértünk Hudácskó Brigittától, a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra Tanszék tanársegédjétől, aki elkalauzol bennünket a brit és amerikai karácsonyi szokások mezsgyéjén.

Az angol pudding

Először a szigetországba „látogatunk el”, és a britek karácsonyi szokásait ismerhettük meg közelebbről, sőt a karácsonyi menüjüket is végig „kóstoltuk”. – A december 24-e, ami nálunk a szenteste, az a britek körében munkanapnak számít. Az országban a december 25. és 26. az igazi ünnep, és akkor tényleg leáll az élet Londonban, nem jár a metró, nincs tömegközlekedés, mindenki otthon a családdal karácsonyozik. Első nap bontják az ajándékokat, amit előző este hozott a nagy fehér szakállú Mikulás – fogalmazott Brigitta. Hozzátette: aznap van a nagy evés ideje is, azaz a hagyományos karácsonyi menü összes eleme felsorakozik az ünnepi asztalon. Olyan tipikus angol ételek között válogathatunk, mint az elmaradhatatlan órák hosszat sütőben aranybarnára sült pulyka vagy a hetekkel, esetleg hónapokkal korábban begyúrt karácsonyi puding. Mint megtudtuk, történelmi hagyományai is vannak az ünnepi pulyka fogyasztásnak. Már a 19. századtól ez az állat volt a karácsonyi vacsora, ezt fogyasztották a leggazdagabb polgárok. A kevésbé tehetőseknek liba, a legszegényebb rétegnek pedig marhahús került az asztalára. Azonban akkoriban létrehoztak egy úgynevezett libaklubokat, ahol volt lehetőség arra, hogy egy éven keresztül havonta befizethettek egy kisebb összeget, amiből aztán az év végén, karácsonykor ki lehetett váltani egy libát.

Hudácskó Brigitta, a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Kar Angol-Amerikai Intézet, Brit Kultúra Tanszék tanársegédje

Forrás: Molnár Péter

– Az angol karácsonyi pudingot az itthoni püspökkenyérhez hasonlíthatjuk: nagyon sok aszalt gyümölcs, mazsola, szárított gyümölcs és alkohol van benne. Van, hogy a tésztáját hetekkel vagy hónapokkal az ünnep előtt szokták elkészíteni, mert állnia kell míg összeérjen. Továbbá ez hagyományosan birka- vagy marhafaggyúból készül. Mielőtt felszolgálják előtte megfőzik vagy meggőzölik, majd leöntik brandy-vel és meggyújtva tálalják – osztotta meg Brigitta. Kiemelte, hogy a karácsonyi pudinghoz több hagyomány is fűződik, többek között, hogy egyszer minden családtagnak kell a tésztán keverni, hogy szerencsét hozzon, valamint egy-egy pénzérmét is elrejtenek a süteményben, és aki megtalálja, annak a következő évben szerencséje lesz. Természetesen az italok is felkerülnek az asztalra, köztük a tojáslikőr, ami a legjellegzetesebb karácsonyi nedű, illetve a puncs és különféle ízvilágú borok is szerepelnek a kínálatban.

– Egy kis hóbortos karácsonyi szórakozás gyanánt a britek szoktak a boltban vásárolni pukkantós bonbont, ami a vacsora előtt kerül elő. Úgy kell elképzelni, mintha egy nagy szaloncukor lenne: a két végét meghúzzák, és akkor egy kis pukkanós hangot ad ki, amiből kihullanak a papírkoronák, vagy versikék, olykor még viccek szoktak benne lenni – tette hozzá Brigitta. Anno a második napot a december 26-át boxing day-nek nevezték, amikor azokat ajándékozzák meg, akik a család mindennapjait segítették: a tejes, a hentes, vagy a kihordó fiúk. Rámutatott, hogy az önkénteskedésnek nagyon nagy hagyománya van mind a mai napig a szigetországban.

Filmek és zenék

Az Amerikai Egyesült Államokban november negyedik csütörtökjén tartják az egyik legfontosabb ünnepüknek számító hálaadást. Ezen az ünnepen gyűlik össze a nagy család, és találkozik mindenki a rég nem látott, messziről jött rokonokkal. Ezt a napot követi a Black Friday (fekete péntek), ami már jelképesen is a karácsonyra való hangolódást szimbolizálja és elkezdődik a vásárlási dömping. Mindenhol karácsonyi reklámokba botlunk, emellett pedig a streamingszolgáltatók is ajánlani kezdik az ünnepi filmeket, sőt a televíziós műsorokban is mindenhol az ünnepi menü kerül szóba.

– Nagyon pozitívan élik meg ezt az időszakot az amerikaiak, viszont náluk a karácsony már egy kisebb volumenű, csak a szűk családra korlátozódó ünnep. De, amit látunk a tipikus amerikai filmekben az bizony tényleg úgy van: névvel ellátott zokni a kandallón, feldíszített fenyőfa és a Télapónak karácsonyi süti, illetve tej van kikészítve december 24-én éjszaka. Hasonlóképpen a britekhez itt is az asztal éke a pulyka áfonyaszósszal, valamint mellette a mézes mázzal lekent sült sonka. Édes süteményekből sincs hiány: sütőtökös és almás rácsos omlós piték illatoznak a karácsonyi asztalon. De köretek tekintetében széles a felhozatal, minden évben készítenek krumplit, tepsiben sült zöld babot és gyökérzöldségeket – mesélte Brigitta. Kiemelte, hogy az amerikaiaknak a külsőségek nagyon fontosak: látványos, giccses fények és alakzatok díszítik a házakat az ünnep alatt. Az Egyesült Államok földrajzi sokszínűség és a számos kulturális különbség okán más ételek számítanak tipikusnak Alaszkában, Hawaiin vagy akár Kaliforniában.

Szilveszter

Hozzánk hasonlóan ünnepel mind a két ország is szilveszterkor: pezsgő, koccintás, tűzijáték és bulizás hajnalig, emellett természetesen az újévi fogadalomtétel sem marad el. A New York-i Times Square-en óriási, többnyire turistákból álló tömeg gyűlik össze szilveszter éjjel, hogy a sztárokkal teletűzdelt mini koncerteket és programokat személyesen éljék át.

A briteknél van egy különleges újévi élőszereplős pantomimes játék, ami egy szórakoztató bábszínházi előadásra hasonlít. Emellett szintén náluk kerül az asztalra még az az úgynevezett takarós malac, ami egy kis kolbász vagy virsli tésztabundába csomagolva.

ND