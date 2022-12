A csapatnak immár a hatodik lemeze jelent meg a lapokban, Restless címmel. Az albumon tizenegy angol nyelvű saját szerzemény található. Kovács Kornéltól, az együttes vezetőjétől azt is megtudtuk: a hanganyagot a texasi Rosewood stúdióban fejezték be, ahol olyan előadók dolgoztak, mint Tracy Byrd American Music Award díjas előadó, és ahol számos platinalemez született, valamint munkáik között Grammy-díjas projektek szerepelnek. A Nyughatatlan októberben négy koncertet adott Amerikában, és – ahogy arról lapunk is beszámolt – többek között a fődíjat is elhozta a Texas Sounds Country Music Awards fesztiválról.