Az idén negyedik alkalommal meghirdetett megméretés csaknem 38 ezer beérkezett fényképét elsőként átválogató Kaiser Ottó zsűrielnök szólt arról, hogy szakmai fejlődési úton kissé kikerült a fókuszból az ember, és a legtöbben a technikára, az elkapott pillanatra figyelnek. Hangsúlyozta, fontos lenne, hogy minden alkotónak legyen mestere és megfigyelhesse hogyan közelíti meg a világot, hogyan közöl gondolatot, véleményt. Kiderült, hogy a szakmai mesterein túl ő Köllő Miklós pantomimművésztől és Presser Gábor zeneszerzőtől tanulta meg igazán a fényképezést. – Velük kerültem olyan kapcsolatba a pályám elején, hogy láthattam, ha valaki ekkora energiát tesz valamibe, amekkorát ők, akkor az elkezd alakulni. Ez másképp nem megy – idézte fel.

Megmenekült emlékek

Moderátori kérdésre a fényképezéssel hatéves korában megismerkedő Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja elmesélte, hogyan kerültek elő több évtized után, korábban elégetettnek hitt 56-os fényképei. Mint mondta, a főváros 8. kerületében, ahol akkor éltek, november 4-ig nem volt harc, bár csak néhány száz méterre voltak a rádió épületétől és a Kilián laktanyától. November 2-án polgári alulnézetből úgy tűnt, győzött a forradalom, az oroszok kivonultak a városból, nyugalom van, ezért a szülei engedélyezték a 14 éves fiúnak, hogy az utcára menjen és fotókat készítsen. Az 1960-as politikai megtorlás idején azonban hírlett, hogy náluk is házkutatást tartanak majd, ezért elégette az összes november másodikán készült kép negatívját és a kópiákat is. Rendetlenségének – ahogyan magáról vallott – köszönhetően néhány fotó megmenekült, és 2000-ben, a régiségek között pakolgatva megtalálta alkotója. A sajtó nyomban felkapta az 56-os események gyermekfotósának történetét, amelyet olvasva egy volt gimnáziumi osztálytárs, jó barát is jelentkezett további, akkor készült képekkel. Így került meg Haris László a forradalmat megörökítő fotográfiáiból összesen 16 darab.

Forrás: Czinege Melinda

Nem türelem, szenvedély kell

A Magyarország 365 zsűrijének egy másik tagja, Potyó Imre környezetkutató, a 2020-as pályázat díjazottja, az év természetfotósa volt 2018-ban és 2020-ban, valamint rangos nemzetközi megméretések kiemelkedő szereplője érzékletesen beszélt szenvedélyéről. – Kell egy természettudományos alapismeret ahhoz, hogy tudjuk mikor szaporodik a sárganyakú erdei egér, azt, hogy mínusz nyolc fokban is mozognak a hó felszínén, kijönnek, makkokat keresni. Másfél-kétmillió fajt írtak le a tudósok a földön, tehát iszonyúan sok téma van. Magyarországon a tájaink is változatosak, ahová lépek, téma terem – fogalmazott. Hangoztatta, a természetfotózáshoz csak külső szemmel tűnik úgy, hogy nagy türelem kell. Szerinte inkább szenvedély. – Ha szeretünk kint lenni, egyre több új dolgot kapunk a természettől, ami feltölt. Sokszor három-négy órát ácsorgok egy egérlyuk mellett, és várom a kis gombszeműt, de közben vaddisznók mozognak, macskabaglyok hangja hallatszik vagy éjszaka elindulok valamit fotózni, és meglátok egy mogyoróbokrot, ami szépen szórja a polleneket a holdfényben, egy perc alatt elkészülhet egy szenzációs kép. Nyitottnak kell lenni – tanácsolta.

Gyerekkori megvalósult álmok

Az eseményen beszélt egy korábbi díjazott, az extrém körülmények között, gyakorta magasban készült fotóiról ismert Rizsavi Tamás, aki idén már szervezői felkérésre az ítész szerepében válogatott a pályaművek között. A Kossuth téri kiállításon három debreceni fényképész – Derencsényi István, Kiss Annamarie és Vida István Tamás – műve is látható. Ketten a színpadon is bemutatkoztak. Derencsényi István tinédzserkorában Loki-ultraként kezdte megörökíteni a rajongócsoport aktivitásait, majd a meccseket. Tizennégy évig a Hajdú-bihari Napló munkatársaként fotózta a város sajtóeseményeit. Hangsúlyozta, ez fontos tanműhely volt, jó kollégáktól sokat tanult. Majd újra a sportfotózásra fókuszált, ma főként vizes sportok nagy pillanatait örökíti meg, és változatlanul rajong Hortobágyért.