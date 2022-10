A debreceni bélyeggyűjtő közösség nemrég vesztette el két két nagyszerű filatelistáját. Dézsi Zoltán elnökként évtizedeken át vezette a város első számú bélyeggyűjtő körét, Botos Lajos pedig egy rendkívül sikeres és színes kiállítója volt a hazai filatéliának.

Pénteken délután megemlékezést tartottak, illetve tárlatvezetésre is sor került az anyagaikból rendezett kiállításon Debrecenben, a Malompark Bevásárlóközpont II-es épületének első emeletén (a postával szemben). A bemutatón madarakat, az Antarktiszt, II. Rákóczi Ferencet, a Hortobágyot és Debrecent is láthatták az érdeklődők bélyegeken és képeslapokon. Az eseményre néhány emlékkiadással és postai alkalmi bélyegzővel is készültek a szervezők.

Forrás: Molnár Péter

A tárlat díjtalanul megtekinthető a Malompark Posta nyitvatartási idejében, október 21-ig.

HBN