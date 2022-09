Szombaton este ünnepélyes keretek között zárta kapuit a 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, ismertebb nevén a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál. Az amerikai színésznő, Julianne Moore vezette nemzetközi zsűri egy dokumentumfilmnek, Laura Poitras All the Beauty and the Bloodshed című alkotásának ítélte oda a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt.