Majer Tamást a Vajdaságban érte hívásunk, egy néptánctáborban oktat vasárnapig. Elárulta, kettős érzések feszítik szívét, mert bár abban örökös helye van a Campus Fesztiválnak, idén nem tud a Nagyerdei fák alatt bulizni az önkormányzati képviselő. A Debreceni Hajdú Táncegyüttes tagja nem hagyhatta ki az utazás lehetőségét és azt, hogy találkozzon, együtt táncoljon a határon túli magyarokkal.

Tavaly letöltötte az események sűrűjében való eligazodást segítő applikációt, s ennek nyomán jutott el kedvenc fellépői koncertjére. A Punnany Massif és Majka kihagyhatatlan programpontok voltak számára.

Majka koncertjein azt tapasztalom, hogy ők maguk is eszméletlenül élvezik, és így könnyen át tudják adni ezt az életérzést, hangulatot, tartják a kontaktust a hallgatósággal. Ezen túl egy lokálpatriótának, mint én, jó hallani, hogy nem helyiek imádnak visszajárni Debrecenbe, dicsérik az itteni közönséget

– fogalmazott.

Tamás gyakorta áll színpadon, ezért különösen értékeli, hogy a Campuson átadhatja magát a fesztelen szórakozásnak, a zenei élményeknek, a találkozásoknak. A néptáncos díjazza, hogy komfortos körülmények között, mégis gyönyörű természetvédelmi területen mulathat. Ez a miliő egyedivé teszi a rendezvényt.

Tamás és táncostársai minden bizonnyal a Vajdaságban is felejthetetlen élményekkel gazdagodnak, de megbeszélték, hogy jövőre duplán buliznak a Campuson, mert az idei évet is be kell pótolniuk.

Nyár, nyitottság, zene

Szerencsésen alakul Planéta Szimonetta hétvégéje, mindkét rajongott zenekar koncertjén jelen tud lenni. A magyar válogatott kézilabdázónak pénteken délután lesz edzőmérkőzése, ezért este már a Dzsúdló zenéjére lazíthatja megfáradt izmait. Majd szabad hétvége jön a lokis lányoknak, ezért a jobbátlövő másik kihagyhatatlan kedvence, a Betonhofi koncertjén is bulizhat szombaton. Szimonetta tavaly szerződött a debreceniekhez, és akkor volt először a karján campusos szalag. A rendezvény már akkor magával ragadta, a nagyerdei környezetet és a hazai előadók sokaságát emelte ki.

A fesztivál számomra egyet jelent a nyárral, jó idő van, nem számít, miben vagyunk, vagy az, ha esetleg koszos lesz a ruhánk, csak élvezzük a koncerteket. Élmény, hogy élőben láthatjuk a kedvenc előadóinkat és az emberek barátságosabbak, nyitottabbak ilyenkor

– sorolta, mit szeret igazán a fesztiválfeelingben. Utóbbit tavaly meg is tapasztalta. Az Irie Maffia koncertjén éppen egyedül harsogta a Bajnokot, mert a csapattársai más koncertet választottak. A 196 centiméteres lány hallotta, ahogyan a magasságáról pusmog egy fiú társaság a háta mögött. Szimonetta odament, hogy a szemébe mondhassák a felvetéseiket. Hamar kellemes, egész estés beszélgetésbe fordult a csipkelődéssel induló kontaktus. A fiúk elnézést kértek, és értékelték, hogy a sportoló odament, szimpatikus hangnemben nyitott feléjük. Kiderült, hogy némelyikük kézifanatikus, és időnként ma is írnak egy-egy meccs után Szimonettának.

Alan Walker után Tiësto

Gábor Betti debreceni énekesnő sem hagyja ki a Campus Fesztivált, ám a Napló érdeklődésére elmondta, évekkel ezelőtt nem volt annyira egyértelmű számára, hogy ott szeretne lenni, mint az elmúlt időszakokban. Mint elmondta, hosszú évekkel korábban a Campus leginkább rockfesztivál volt, persze akkor is voltak magyar fellépők a poposabb és a keményebb műfajokból is, de közel nem volt ilyen színes a felhozatal, mint most.

Mindig is nyitott voltam a különböző zenei irányzatok felé, viszont mindig a popzene volt a kedvencem. Ettől függetlenül a legtöbb debreceni fesztiválon találkozhattak velem a vendégek, hiszen a hasonló rendezvényekre azért is mennek az emberek – köztük jómagam is –, mert a hangulat magával ragadó

– jegyezte meg az énekesnő.

Pár éve Alan Walker is fellépett a Campuson, Betti pedig akkor érezte igazán: ez az ő bulija, végre megérkezett. – Egy fesztiválnak az a lényege, hogy mindenki megtalálja a maga zenéjét, ezt az elvárást pedig Kelet-Magyarország legnagyobb könnyűzenei rendezvénye teljes mértékben kielégíti – fogalmazott Betti. Hozzátette, Tiësto koncertjét várja a leginkább, viszont a programfüzet rejt még olyan előadókat, akiknek a fellépésén biztosan ott lesz.

HaBe, NE