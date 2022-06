Tizedik alkalommal rendezik meg a Szent László Napokat Nagyváradon június 20-a és 26-a között. A Debreceni Szent László templom kertjében tartott szerda délutáni sajtótájékoztatón Puskás István újabb fejezetnek nevezte a rendezvényt a két város közötti kosszú évszázadokon keresztül ívelő kapcsolatának történetében.

– Számunkra a legközelebbi és a legkedvesebb testvérváros Nagyvárad, hiszen számtalan szál köti Debrecenhez. Ezt a két város közötti kapcsolatot igyekszünk tovább erősíteni, amelyre kiváló alkalom egy ekkora horderejű közösségépítő kulturális esemény – mondta az alpolgármester.

– Nagy örömmel tölt el, hogy a nagyváradi mellett a debreceni önkormányzat is támogatja a Szent László Napokat, hiszen biztos vagyok benne, hogy nemcsak közös múltja, hanem közös jövője is van a két városnak – mondta Zatykó Gyula, a Szent László Napok főszervezője. Az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke hozzátette, a nagyváradi magyarok nagyon hálásak a debrecenieknek a kezdeményezésért, hiszen ez egy határon átívelő összefogás. Úgy gondolja, nem véletlen, hogy Szent László Erdélynek és a határőrségnek is a védőszentje.

Forrás: Czinege Melinda

Bódor Edit, a határon túli közösségi kapcsolatokért felelős referens a programokat részletezve felvázolta, a magyar komoly- és könnyűzenei programok mellett olyan debreceni csoportok és művészeti együttesek mutatkoznak be Nagyváradon, akik a helyi értékeket és közösséget is képviselik. A közös produkciók pedig csak tovább erősítik az együtt gondolkodást.

A Szent László Napokon képviseli a cívisvárost többek közt a 90 éves Debreceni Fotóklub, a Debreceni Népi Együttes a Tűzliliom című táncjátékkal, a DEMKI ifjúsági ház közösségi programokkal, valamint a Vojtina Bábszínház Cirkusz Minimus című előadásával. Az ünnepi héten színpadra lép a Bagossy Brothers Company, a Beatrice és Ákos is.

HL