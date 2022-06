Hagyományosan a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvége szombatján rendezik meg a Múzeumok Éjszakáját, amelyen a debreceniek ezúttal is elképesztően sok program közül válogathatnak. A kiállítások mellett többek között interaktív eseményekkel, koncertekkel, filmvetítéssel és kézműveskedéssel is készülnek a helyi intézmények.

A részletes programlista alább olvasható.

16.00 Ringató – családi művészeti nevelési program Horváth Zsuzsival / belső kert

16.00 Mese alapú múzeumpedagógiai foglalkozás Csőke Kittivel (5-11 év) / 2. emelet

16.00 Don Tamás kurátori tárlatvezetése / földszinti kiállítótér

17.00 Táncos performansz Kaiser Fruzsinával, Mangi Kornélia Nellivel és Takács Lacekkal / földszinti kiállítótér

17.00 Csicseri és borsó gyerekkoncert / belső kert

18.00 Beszélgetés az Ivan & The Parazol zenekarral, Bedécs Lola-Lőrinczy Liával és Don Tamással / földszinti kiállítótér

18.00 Török Krisztián angol nyelvű tárlatvezetése / 2. emelet

18.00 Nagy T. Katalin kurátor és Antal Péter műgyűjtő közös tárlatvezetése / 3. emelet

19.00 Szabó Benedek zenész tárlatvezetése / földszinti kiállítótér

19.00 Mese alapú múzeumpedagógiai foglalkozás Csőke Kittivel (5-11 év) / 3. emelet

19.00 Ady/Petőfi: színházi előadás / belső kert

20.00 Táncos performansz Kaiser Fruzsinával, Mangi Kornélia Nellivel és Takács Lacekkal / földszinti kiállítótér

20.00 Fehér Dávid kurátori tárlatvezetése / 2. emelet

20.00 Török Krisztián angol nyelvű tárlatvezetése / 3. emelet

21.00 Nagy Gergely főszerkesztő (A mű) tárlatvezetése / földszinti kiállítótér

21.00 Mercs János színész tárlatvezetése / 3. emelet

21.00 Jónás Vera - Závada Péter koncert / belső kert

21.00 Múzeumpedagógiai foglalkozás Csőke Kittivel / múzeumpedagógia terem

22.00 Táncos performansz Kaiser Fruzsinával, Mangi Kornélia Nellivel és Takács Lacekkal / földszinti kiállítótér

22.00 Anna and the Barbies Akusztik Trió koncert / belső kert

23.00 Fűszercsemege - Kisszántó és The Magic Track / belső kert

Kiállítások:

Polarizmus - földszint

Lakner László: Alter ego - 2. emelet

„Latrokként tér és idő keresztjére verve..." - 3. emelet

Déri téri programok:

16.00 Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár helyőrségi zenekara

16.30 Dj Németi „Újragombolva”

18.00 Cirkusz Minimus – a Vojtina Bábszínház előadása

19.00 Az indulótól a filmzenéig – a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekarának műsora

20.00 A Zsongvölgyi Hagyományőrző Haditorna Egylet bemutatója

21.00 BLUES from HELL-koncert Hadházi Lászlóval

22.00 A „Lángoló Csigák” tűzzsonglőr bemutatója

22.30–01.00 Dj Németi

16.00–21.00 Népi játszótér

Díszterem:

17.00 „Szentiváni” hangszerbemutató Horváth Zsuzsával és Battai Istvánnal

18.00 Falusi templomok Debrecen határában – D. Szabó László régész előadása

19.00 Munkácsy Mihály Krisztus-képeinek keletkezés- és sikertörténetét Fodor Éva Irén művészettörténész meséli el

20.00 „Mi földünk – haza – otthon” kérdése az őskorban. A témát dr. Hajdú Zsigmond régész ismerteti

21.00 Fel a fejjel, amíg van! Egy híres hóhérdinasztia családi ereklyéje a Déri Múzeumban – Kovács József Dénes történész előadása

22.00 „Baráti kötelékek is vonzanak vissza Debrecenhez” – Tisza István és Debrecen Váradi Katalin történész előadása

23.00 Páratlan éremritkaságok Déri Frigyes numizmatikai gyűjteményéből Előadó: dr. Novák Ádám történész

Tárlatvezetések az Egyedileg c. kiállításon:

18.30 Rendhagyó páros tárlatvezetés Kányási Holb Margit textiltervező iparművész és Fátyol Zoltán festőművész közreműködésével

20.30 Szubjektív tárlatvezetést tart dr. Antal Péter, az Antal–Lusztig-gyűjtemény tulajdonosa

22.30 Rendhagyó páros tárlatvezetés Bárdosi Ildikó népdalénekes és Molnár Miklós népzenész nézőpontjából

Kávézó:

16.00–22.00 Kézműves foglalkozás

Debreceni Irodalom Háza és Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás

16.30 Találkozás Dániel András íróval, dedikálás

17.00–17.45 Varró Dániel–Molnár György: A szomjas troll és egyéb furcsaságok (gyerekeknek) – udvar

17.45–18.15 Dániel András író tárlatvezetése az Elefántfogó című kiállításban

18.15–19.00 Helyet, helyet nekünk is! Heit Lóri és zenekara táncos, népzenés interaktív gyermekkoncertje/udvar

19.00–20.00 Varró Dániel–Molnár György: A költő nincsen otthon.(felnőtteknek)/udvar

20.30 Czutor Zoltán (Belmondo zenekar) rendhagyó tárlatvezetése az „Elefántfogó”-ban

21.00 „Elefántfogó” – Grela Alexandra illusztrátor, festőművész tárlatvezetése

21.00 Balázs Ádám keramikus tárlatvezetése a Medgyessy Ferenc Emlékkiállításban

21.30 Belmondo-koncert/udvar

22.30 Irodalmi slampontok – Slam Poetry /udvar

Múzeumpedagógiai foglalkozások:

16.00–20.00 Agyagozás Balázs Ádám keramikussal (árkádok alatt a Medgyessy Ferenc Emlékkiállítás előtt)

16.00–22.00 Papírmajom- és árnyállatkészítés az Elefántfogó című kiállításhoz kapcsolódóan (árkádok alatt a Debreceni Irodalom Háza előtt)

16.00–23.00 Múzeumi TARsasjáték est: Csoda A mi utcánkban, Canvas, Fűszerkert és más egyéb választható

társasjátékok (múzeumpedagógiai foglalkoztató)

Csokonai Irodalmi Labor

16.00–24.00 Új világ hajnalán – Tisza István kiállítás (az Országgyűlési Múzeum és a Déri Múzeum közös rendezése)

16.00–24.00 Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár 39-es hagyományok, Lajta Monitor Múzeumhajó és a Mednyánszky Kör kiállítása

17.00 Tárlatvezetés a Kollégium Múzeumában Herczeg Zsuzsával (Gyülekező a pénztárnál.)

18.00 „Debreceni oszlopos úrvacsorai kannák. Hűség – Ezüst – Titok”. Dr. P. Szalay Emőke tárlatvezetése (földszint, „Kálvinista Róma”-kiállítás)

18.30–19:30 Kíváncsi Katica és mesezenekara: „Állatok farsangja” (udvar)

19.30 Bálint Ágnes – Égerházy László: Egerházi ikonok: „A mindenjáró csudamalom” című könyvét bemutatja dr. Kovács Levente egyetemi tanár, a Magyar Bankszövetség főtitkára (földszint, Egyházművészeti kiállítás)

20.00 Egerházi ikonok: „A mindenjáró csudamalom” Égerházy László kiállítása. Tárlatvezetést tart az alkotó (földszint, Múzeumpedagógiai terem)

20.00–21:00 Első Lépés zenekar koncertje (udvar)

20.00 Tárlatvezetés a Református Gimnázium Természettudományi Gyűjteményeiben. Gyülekező a földszinten, a múzeum pénztáránál: 20:00–20:10. Regisztrálhat max. 30 fő a pénztárnál.

20.00 „Debreceni oszlopos úrvacsorai kannák. Hűség – Ezüst – Titok”. Veress Dániel tárlatvezetése (földszint, „Kálvinista Róma”-kiállítás)

20.30 500 év a kötések tükrében. Oláh Róbert tárlatvezetése (II. emelet, Műemlékkönyvtár)

21.00 Utazás a régi térképek világában Oláh Róbert vezetésével. Gyülekező a földszinten, a pénztárnál. Regisztrálhat max. 15 fő a pénztárnál. (II. emelet, Műemlékkönyvtár)

21.30 „Szerszámok dicsérete”. Régi korok eszközei. Égerházy László tárlatvezetése (udvar)

21.30 Tárlatvezetés a Református Gimnázium Természettudományi Gyűjteményeiben. Gyülekező a múzeum pénztáránál: 21:30–21:40. Regisztrálhat max. 30 fő a pénztárnál.

22.30 Éjszakai tárlatvezetés a múzeumban Herczeg Zsuzsával (Gyülekező a pénztárnál.)

Folyamatos programok:

17.00–24.00 Az állandó és időszaki kiállítások megtekintése (földszint, II. emelet)

17.00–24.00 Kisfilmek a Kollégiumról: Diákéletmód; Peregrináció; Filmrészletek a Kollégium történetéből; Debrecen, a reformáció városa (II. emelet, Oratórium)

17.00–23.00 Bagolyvár Kézműves Kuckó (kalandlap, kézműves foglalkozás) (I. emelet, Zsibongó)

17.00–23.00 A föld és tűz mestersége Korongozás kicsiknek és nagyoknak Terdik Angéla népi iparművésszel (I. emelet, Zsibongó)

17.00–23.00 Tárgyak újrahasznosítva – Falvai Piroska ökokézműves foglalkozása (I. emelet, Zsibongó)

Debreceni MÁV-székház

18.30-22.00 Folyamatos program: A vasúti távközlés története című kiállítás

18.00-19.00 Körbevezetés a Ritka és Régi könyvek tárában

18.30-20.00 Az eltűnt uralkodó nyomában - avagy Szabadulószoba A Szigetben

Debreceni Református Nagytemplom

A tanúság hajléka - Filmvetítés

22.00-22.45 Több mint 200 emlék - Rendhagyó tárlatvezetés

00.00-00.30 Filmzenék orgonán - Éjféli koncert

Debreceni Zsidónegyed – Pásti Utcai Orthodox Zsinagóga

21.50-22.15 Éliás Viktor debreceni kántor: Péntek esti liturgiai dallamok

22.15-22.45 Shmuel Faigen debreceni rabbi: Tanítás a Tóráról

22.45-23.00 Éliás Viktor debreceni kántor: Zsidó liturgikus dallamok

23.00-23.55 Heller Zsolt esszéista, folkesztéta: „Kis éji zsidó mese” - Két századelős zsidó mese a csodarabbik világából

Kiállítások: Közös múltunk nyomában: válogatás a 100 éves építészeti archívum anyagából; Az első Debreceni Zsidónegyed Művésztábor alkotásai; Szenes Hanna emlékére

Szabó Magda Emlékház

17.30-18.00 Dóczy Dicsőítő Zenekarának koncertje

20.30-21.00 „Boldogságra kevés a jelen…” – pillanatképek Szabó Magda családi albumából

21.30-23.00 „Gurul a sok pillanat...” Zenés irodalmi est

További részletek a Múzeumok Éjszakája hivatalos honlapján olvashatók.