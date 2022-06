A hagyományokhoz hűen, a 2022-es évben is a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvége szombatján telik meg Debrecen városa is kiállítóterekkel, nagyszabású gyűjteményekkel, interaktív eseményekkel és koncertekkel. A szombati események részleteiről a szervezők tájékoztatták a sajtó képviselőit szerda délután a Déri Múzeumban.

– Ismét színes, tartalmas programokkal várjuk szombaton a kíváncsiskodókat, ugyanis a közösség úgy kapja vissza a régi Múzeumok Éjszakáját, ahogyan azt a pandémia előtti időszakban megismerhette, megszokhatta – fogalmazott az eseményen Puskás István alpolgármester. Mint elmondta, az elmúlt két évben is arra törekedtek, minél színvonalasabb, változatosabb programokkal és fellépőkkel rukkoljanak elő, viszont a járvány végett mégiscsak óvatosabbak voltunk mindnyájan. – Minden a régi kerékvágásban halad tovább, most visszatérhetünk a békebeli Múzeumok Éjszakájához, amikor a kulturális negyed, mindemellett a város több pontja becsatlakozik ebbe a nyüzsgésbe – fogalmazott Puskás István. Hozzátette, akik a város épített öröksége, terei, története iránt érdeklődnek, továbbá jó zenét szeretnének hallgatni, azoknak csak ajánlani tudják a hétvégi kínálatot Debrecenben.

Forrás: Czinege Melinda

Debreceni vonatkozású tárgyak

Varga István alezredes, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnok-helyettese kiemelte, már évek, sőt, évtizedek óta színesítik a városi rendezvényeket zenekarukkal, ami idén sem lesz másképpen. Mindemellett elhangzott, az Új világ hajnalán – Tisza István című, az Országgyűlési Múzeum és a Déri Múzeum közös kiállítását láthatják az érdeklődők a Csokonai Irodalmi Laborban. A kiállítás – melyet most debreceni vonatkozású tárgyakkal, dokumentumokkal egészítettek ki – megtekinthető pénteken az esemény keretein belül.

Dr. Győri János, a TTRE közgyűjteményi igazgatója kiemelt eseményként nevezi a Bálint Ágnes és Égerházy László Égerházi ikonok: a Mindenjáró csudamalom című könyvének bemutatóját, amit Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára mutat be szombaton este a Debreceni Református Kollégium Múzeumában.

Forrás: Czinege Melinda

– A Múzeumok Éjszakája a Modem életében az egyik legfontosabb esemény, pillanat, ez most sem lesz másképp. Az elmúlt évek hagyományait és programsűrűségét követve idén délután 16 órától hajnal 1 óráig várjuk az érdeklődéket – szögezte le Vizi Katalin, a Modem ügyvezetője. Kiemelte, három szinten lesznek kiállítások, és összesen 21 programmal készülnek a tárlatok mellett: zene, tánc, színház és gyermekprogramok, foglalkozások várják az érdeklődőket.

Kossuth-szék, a Vizsolyi Biblia

Kósáné dr. Nagymáté Nóra, a Református Nagytemplom turisztikai referense úgy fogalmazott, szombaton a Nagytemplomba érkezők nemcsak a hagyományos látogatói útvonalukat járhatják végig, hanem rendhagyó programjaikon is részt vehetnek a hozzájuk látogatók.

– A harangjáték 17 és 21 óra között minden egész órában tárlatvezetésre invitálja az érdeklődőket a földszinti templomtérbe. A templom történetének megismerése után kisfilmünk segítségével, majd önállóan kereshetik meg a látogatók a kincseinket. Felfedezhetik a Kossuth-székét, a Vizsolyi Bibliát, a Biblia világát megelevenítő maketteket, a sejtelmes padlásteret, a tornyok titkait, kisétálhatnak a két torony közötti panorámajárdára is, ahol az esti, éjszakai debreceni panorámában gyönyörködhetnek. Több mint 200 éve otthona a gyülekezetnek a Debreceni Református Nagytemplom. Vándorkiállításunk segítségével az elmúlt 200 év jelentős emlékeit, élő gyülekezetünket mutatjuk be – hangsúlyozta.

Forrás: Czinege Melinda

A Déri Múzeum tizenkilencedik alkalommal vesz részt a programsorozatban, idén négy helyszínen várják a kultúra szerelmeseit. Déri téri színes programokra, előadásokra és tárlatvezetésekre invitálják a helyieket, és természetesen azokat is, akik Debrecenben vendégeskednek – tudatta dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója.

Megtekinthető egy 150 éves Tóra

Horovitz Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközség elnöke az eseményen kiemelte, nemcsak egy zsinagógát mutatnak be, hanem egy igazi ortodox zsidónegyedet. Hozzátette, egy nem mindennapi meglepetéssel várják a hozzájuk látogatókat, ugyanis egy nagyon régi, 150 éves Tórát mutatnak be. A Tóra, vagy más néven a Mózesi könyvek vagy Pentateuchus a Biblia ótestamentumi részének első öt könyve, amelyet a zsidó és a keresztény hagyomány kevés kivételtől eltekintve Mózesnek tulajdonított, és amelyet a konzervatív bibliamagyarázat lényegét tekintve ma is Mózestől származtat. A Mózesi könyveket a zsidók az időszámításunk előtti 2. századig egy könyvként kezelték és Tórának (héber: tanítás, intés, eligazítás, papi döntvény, szabály, törvény) nevezték, amely elnevezés ma is használatos.

NE