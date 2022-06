A hajdúsámsoni citeragyűjtőről már korábban is olvashattak a Hajdú Online hasábjain. Rácz Béla egy évtized alatt 50 citerát gyűjtött össze, melyeken játszani is tud. E szenvedélye mellett verseket is ír. Boldog vagy? című kötetét egy évvel ezelőtt jelentette meg saját költségén, amely 200 művét tartalmazza.

Kamaszkorától jött számára az ihlet, aktívan és mélyebben 10 éve alkot szabadidejében. Eleinte úgy gondolta, hogy ha eléri a 100 verset, akkor megáll, de jöttek a gondolatok, tapasztalások, életesemények, impressziók, és 200 költemény készült el végül.

– Úgy érzem, mindent leírtam, amit fontosnak tartottam – árulta el a tollfaragó. Mint kiderült, a hajnali órák a termékenyek számára. – Van, hogy hajnalban felkelek és le kell írnom, ami jön, mert jártam már úgy, hogy elszálltak a gondolatok – tette hozzá.

Rácz Béla a friss írásait még átdolgozza, mire teljesen elkészül velük. Felesége, Éva nagyon sokat segít neki az utolsó simításoknál. Van, hogy 4-5 verse egy délután alatt megszületik. – Nem lehet beszabályozni, mennyi idő kell. Van, hogy egy délután is elég, de előfordul, hogy egy hétre is szükségem van – tudatta a költő. Mindig törekszik a rövid, tömör megfogalmazásra, melyről a könyvének ajánlásában is utal. Véleménye szerint a mai kor emberének nincs ideje, ezért röviden, tömören, lényegre törően kell fogalmazni.

Maradandót alkotni

Témáit blokkokba szedi mint istenes, természetközeli, társadalmi, életszerű, de van olyan is, hogy a magyar nyelv szépségét hangsúlyozza.

Folyamatosan tanulmányozza a klasszikus költőket, például Kazinczyt, Karinthyt, Petőfit vagy József Attilát. Szinte minden költeményét fejből tudja, melyekből szaval is barátoknak, kollégáknak, családnak. – Számomra nem az volt a cél, hogy promotálják a könyvemet, hanem az, hogy örömet okozzak és maradandót alkossak a családtagjaimnak, szeretteimnek, és aki elolvassa a kötetemet, gondoljon rám, és a boldogságot vigye magával – fogalmazta meg a poéta.

A versek után a hajdúsámsoni író áttért a novellák írására, már 12 alkotással el is készült. Jelenleg 4-5 témán dolgozik, melyeket a nyári szabadsága alatt szeretne befejezni. – Örkény motivál a novellaírásoknál, számomra nagyon nagy értékeket hordoznak a művei – avatott be. – Szeretnék ebből is majd egy kötetet kiadni, ha úgy érzem, nincs tovább – folytatta. Általában az udvaron, a teraszon alkot, csendben nézi a természetet, elvonatkoztat a hétköznapoktól.

De miért is az lett a könyvének a címe, Boldog vagy? – Úgy gondolom, az élet értelme ebben a rövid, kétszavas kérdésben benne van. Azért élünk, hogy boldogok legyünk, az élet értelme a boldogság – zárta a beszélgetést Rácz Béla.

Dandé Melinda