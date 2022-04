A Demki művészeti vezetője nemrég a szépségről, értékrendjéről és szokásairól beszélt, de elárulta azt is, hogy milyen elvek és gyakorlatok mentén igyekszik nap mint nap lelki egyensúlyban tartani önmagát.

Kedvenc teáscsészéje több mint százéves. Tárgyak, történetek, megélt életszakaszok, ruhadarabok segítik a visszaemlékezést, pozitív és a negatív emlékekből egyaránt táplálkozik, mert ez a tanulás egyik alapfázisa – vallja Pelei Kata. Szakmájából adódóan minden tárgyat művészeti lenyomatként szemlél, melyekhez emlékek is kötődnek. Ez a látásmód olyan komplexitást nyújt számára, mely egyedi megfigyeléslenyomatokat eredményez. Szakdolgozatát Nőiség a művészetben címmel írta, megfogalmazva személyes tapasztalatait és történelmi, társadalmi, biológiai-tudományos példákat is. Kísérletezéssel találta meg önmagát, saját stílusát, a megalkotott szépségideált szerinte nem érdemes követni, sokkal inkább fontos az egyéni, szubjektív világunk megformálása, megélése.

A példák bölcsője

Magánemberként a lélektan, a filozófia, egyszóval a tartalom foglalkoztatja, így a belső szépség is, melyről úgy véli, a külcsínnel óhatatlanul erős egységet kell, hogy alkosson. – Az elvek és a céljaim, a dolgaimhoz való tartás adja meg a belső egyensúlyt, akkor is, ha tudom, hogy sok küzdelemmel jár – mutat rá. Hogy mi is ez pontosan? Pelei Katát az határozza meg, hogy az adott napon, héten vagy hónapban mennyire tudok hű maradni önmagamhoz. Ez azt jelenti, hogy mindig igyekszem a jót választani, az általános jót – teszi hozzá. Akkor is, ha nehezebb az út, akkor is, ha tudja, hogy az előtte álló időszak ezzel a döntéssel sokkal nehezebb lesz.

Családja egyfajta kulturális bölcső is, amely nem csak művészeti törekvéseiben támogatta. A jóra való törekvés elve is felmenőitől ered, körülötte mindenki ehhez tartotta és tartja magát. Egyetemi évei alatt tanulmányozta az öt világvallást, mindenben keresi az összefüggéseket ahhoz, hogy teljessé tegye a világképét. Édesanyja is kereste az újat: abban a korszakban választotta az informatikus szakmát, amikor még ez a technológia gyerekcipőben járt Magyarországon. Családja már akkor támogatta, amikor egészen kicsi lányként először fogott ceruzát. Míg totyogóként a tapétán gyakorolt, ma már álma egy saját grafikai alkotóműhely.

Pelei Kata életében korábban a néptánc, a bábjáték és a zene is meghatározó volt, ez utóbbi hobbiként maradt meg. Olykor megtanul egy francia vagy japán dalt, ezekkel a capella nemcsak magát, hanem alkalomadtán a családját is szórakoztatja. Művészeti barkácsolás, a műgyantából készített modellezés foglalkoztatja. Ahogy a faragás és a csiszolás a beszélgetésünk látóterébe kerül, óhatatlanul el kell kanyarodnunk a férfiség-nőiség kérdése felé. Nagy nyitás van a világban a szerepek egyenrangúsítása felé – folytatja.

Rend a lelke

Leszögezi: fontos tudomásul venni a biológiai különbözőségeket, az egyenjogúságot azonban sok területen megelégedéssel látja feltörekvőben. A holtomiglan-holtodiglan típusú házassági kötelék szerinte a nemi szerepek változásától függetlenül megvalósítható. Ő maga is, ha eljön az ideje arra törekszik majd, hogy végleges szövetségben valósuljon meg az egymásnak támaszt nyújtó, békés együttélés. Az összetartás és az együttműködés egyébként is meghatározó nemcsak párkapcsolati kérdésben, hanem a teljes társasági életében.

Rendszerezettsége és maximalizmusa, mellyel minden emberi területen helyt kíván állni, a lelki béke része, de korántsem a saját jólléte, sokkal inkább a kompromisszum, mások érdekeinek szem és önmaga előtt tartása miatt. Gondolatait emlékeztető listákba rendezi, teendőit ez nemcsak a következő napokra, hanem hosszú távon, olykor egész éves viszonylatban is meghatározza. Reggel és este, digitálisan, noteszben vagy emlékeztetőkkel a telefonjában biztosítja magát, hogy semmit ne felejtsen el. Van, amikor írásban, van, amikor képi, régebben versformában illusztrálja gondolatait.

Utolsó kérdésemmel arra vártam a választ, hogy miként képzeli el az arcát harminc év múlva: örömteli vagy gondterhelt ráncok határozzák meg. Ez is, az is – hangzott, a válasz Pelei Katásan, az egész életére előrevetítve az aranymetszés szabályait.

SzD