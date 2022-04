Egyre közelebb van a Csokonai Fórum nyitó előadása, Debrecen új játszóhelye május 27-én fogadhat először vendégeket. Néhány napja belülről is megnézhettük, hogy fest jelenleg az épület, most pedig az is kiderült, hogy az intézmény nézőtéri munkatársai megújult formaruhában várják majd a látogatókat. A darabokról hétfőn látványrajzot közölt a Csokonai Fórum Facebook-oldala, hozzátéve, azokat Balogh Dóra divat- és textildesigner tervezte.

