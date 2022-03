Egy minden generációt érintő, hangsúlyos mondanivalóval jelentkezett a különös elektronikus hangzásért felelős DJ, illetve zenei producer, Ex Anima és A Dal című műsor korábbi felfedezettje, Dánielfy Gergő. Az új, mélyen pulzáló dance/pop-szerzemény a Monofóbia címet kapta, ami más szavakkal „az egyedülléttől való szélsőséges félelem”. Az új dal egy eredeti VHS-re felvett, impresszionista elemeket ötvöző klip formájában kerül a nagyközönség elé; a film inkább megmutatja, semmint elbeszéli az egyetemes elszigeteltség jelenségét. A képi világ inkább az érzékekre, mintsem a sztoriszálra épít – áll a Magneoton sajtóanyagában.



Közös projektek

Immár két esztendeje, 2020-ban debütált az ígéretes DJ, Ex Anima, aki igazi stílusteremtővé vált zenéjével, ami az álomszerű ambient zene és a könnyed deep house határmezsgyéjén egyensúlyoz. A debreceni lemezlovas berobbanása óta töretlenül menetel előre a hazai zenei életben, legutóbb Lábas Viki és az OliverFromEarth közösét, a Még ráérünket dolgozta át. A dal saját hallgatottsági rekordot döntve jelenleg több mint 40 ezer megtekintésnél jár. A 23 esztendős tehetség a Margaret Island énekesnője után egy újabb népszerű magyar előadóval, a szintén cívisvárosi Dánielfy Gergővel készített közös számot.



– Előfordul, hogy egy zenére olyan jelzőt is ráaggatnak, ami nem igaz.

Úgy érzem, a Monofóbia is könnyen skatulyába kerülhet, de inkább azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az elszigeteltség érzése univerzális: nincs korcsoporthoz, fizikai dolgokhoz, vagy éppen olyan jelenséghez kötve, mint a például a járvány.

Akkor is érezheted, ha rengeteg ember vesz körül és minden rendben van, s az is megeshet, hogy senkid sincs, mégis „megvagy” az egyedülléttel – mesélte Ex Anima, aki a Hajdú Online kérdésére jellemezte a közös munkát Dánielfy Gergővel. – Amikor az új zene megszületett, olyan dalszövegírót kerestem, akinek a soraihoz tudok kötődni, ezért is gondoltam egyből Gergőre. Úgy érzem, hogy sikerült új mélységet adnia az instrumentálhoz, amiért végtelenül hálás vagyok. Gördülékeny volt a közös munka, amiből szépen lassan egy barátság alakult ki. A stúdióban nagyon jól rezonáltunk annak ellenére, hogy zeneileg sok szempontból mást képviselünk.

BN