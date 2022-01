A napokban adták át a Petőfi zenei díjakat, és nagy örömünkre, az eseményen az év hangszeres előadójának a hajdúböszörményi Varga Nórát választották meg. A fiatal nő korábban a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekarban játszott, ahol előbb fuvolán – tanára Kapusi Kálmánné –, majd harsonajátékával erősítette az együttest.

Rajz vagy zene?

Lapunk megkeresésére a zenész egyebek közt elmondta: tizenkét évesen a Hajdúböszörményi Ifjúsági Fúvószenekarhoz csatlakozott, mint fuvolista, később piccolózott is. – Sok helyen megfordultunk, imádtam ezt a jókedvű csapatot. Tizennégy évesen kitaláltam, hogy milyen jó lenne megtanulni egy kicsit harsonázni, mivel olyan szépen szólt a mögöttem ülő harsonás fiúk kezében. Egy fél évre akartam csak beiratkozni a zeneiskolába Tanyi Zoltánhoz, ám közben alakult egy helyi big band, amelyben hiány volt a nagyobb harsonásokból, így gyakorlatilag beleugrottam a mély vízbe.

Hihetetlen volt! Talán ez volt az a pillanat, amikor rájöttem, hogy amikor csak lehet színpadon akarok lenni.

A Bocskai István Gimnázium rajz tagozatára jártam, közben a festészet felé is nagyon kacsintgattam. Minden estém felváltva vagy a zenéléssel, vagy a rajzolással (Debrecen Medgyessy-kör) telt. Az érettségi évében döntenem kellett: vagy rajz, vagy zene (ekkoriban már a Skafunderzzel jó sok helyre eljutottunk). Ebben Sándor László volt nagy segítségemre, aki megmutatta nekem Budapesten a Kőbányai Zenei Stúdiót. Itt lett egyértelmű, hogy zenészekkel akarom magam körülvenni. Fekete-Kovács Kornél és Fekete Pisti, majd Schreck Ferenc tanítványa voltam, de oktatott zenekari gyakorlatot Póka Egon, Halász János vagy Babos Gyuszi bácsi is. Ezek után sikeres felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harsona szakára, ahol többek között Fried­rich Károly és László Attila is szárnyai alá vett – összegezte élete főbb momentumait.

Forrás: Varga Nóra-archív

– A diploma megszerzése után pár évre eltűntem, született három gyönyörű lányom. Kicsit nehéz volt a visszatérés, de egyre aktívabb lettem.

A Ruby Harlemmel 2019-ben már Fonogram díjat kaptunk, hamarosan A Dalban találkozhatnak velünk, de a Nagy Feró és Beatrice nagy formációjában is benne vagyok.

Van még jelenleg egy lánytrió, a Piros Cipellők, illetve a tavalyi fesztiválokat a Jägermeister Brass Band pozanosaként is sorra jártam. Session zenészként számos zenekarban megfordultam, mint például The Biebers, Azahriah, Ladánybene27, Sugarloaf – mondta.

Keveseknek adatik meg

Varga Nóra leszögezte, a színpad és a zenélés az élete, nélküle egyszerűen nem tudna igazán boldog lenni. – Hihetetlen volt számomra, hogy jelöltek a Petőfi zenei díjra, szerintem már az is hatalmas dolog és kevés embernek adatik meg – pedig rengeteg jó zenész van ám a szakmában –, de hogy én lettem a 2021. év hangszerese, az teljesen váratlanul ért! Megpróbálok méltó lenni ehhez a díjhoz – hangsúlyozta.

NE