Ekkor veszi kezdetét és – a kísérőprogrammal együtt – hajnalba nyúlóan fél nap alatt le is fut az első Made in Debrecen Fesztivál, mely azt az ambiciózus célt tűzte ki, hogy rekordidő alatt a város összes zenei formációja fellépjen - olvasható a városháza közleményében.

A kezdeményezés Pécsről származik. Idén már hetedjére rendezték meg Baranyában az egynapos fesztivált, ahol közel 150 helyi zenekar mutatta meg magát. A Made in Pécs egyik meghívott városa ezúttal Debrecen volt.

Megyeszékhelyünket a The Crams, a KORI, a Gidnim’Rém és a The Magic Track képviselte. A két város közötti zenei téren meglévő baráti kapcsolat most még komolyabbra fordul, hiszen a brand Debrecenben is életre kel.

A koronavírus-járvány a helyi zenekarok életében is törést jelentett. Az egyik legfőbb problémát az okozta, hogy a fellépési lehetőségek szűkültek. A Made in Debrecen stílusra, tapasztalatra, korra és nemre való tekintet nélkül most minden színpadképes produkciónak helyet fog biztosítani – profi technikával és szakemberekkel. A jelentkezési lehetőség a www.madeindebrecenfesztival.hu oldalon minden olyan könnyűzenei, népzenei és komolyzenei formáció előtt nyitva áll, mely debreceninek vallja magát és konkrét kötődése van a városhoz. Az esemény 2022. március 26-án 16 órakor veszi majd kezdetét hét különböző belvárosi helyszínen, melyek közt ott van az Ifiház, a Roncsbár, az Incognito, a Régi Csibészek vagy a Desz24 is.

A várhatóan sűrű program miatt 20 perc játékidőt fog kapni minden banda, a közönség pedig részletes információkat nyújtó programfüzet segítségével fog tudni kiigazodni a helyszínek között. Az éjfélig tartó zsibongás a Nagyerdei Víztoronyban fog véget érni, ahol a város elektronikus zenei rétege foglalja keretbe a napot.