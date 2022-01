Október végén került a könyvesboltok polcaira az Altatómese a kerek erdőből című mesekönyv. Az óvodásoknak szóló történet különlegessége, hogy szerzője Vass Gergely, Debrecen egyik ismert ügyvédje, aki emellett a Debreceni Vízilabda Klub egyik alapítója, és a másod­osztályban játszik a DVSE csapatában is.



Gergely a baráti társaságában mindig is nagy történetmesélő hírében állt. Viccesen úgy fogalmazott, hogy a felesége és a barátai tudják a legjobban, milyen nagy mesemondó. Azonban amíg a mesék világában a képzelet színezi ki a lapokat, egy tárgyaláson a valóságot kell megfogalmazni. Néha szomorú, néha vidám történeteket.

Ügyvéd, meseíró és vízilabdázó

Forrás: Vass Gergely-archív

A fellebbezéstől a meséig

– Az ügyvédi munka és a meseíró apa az élet két véglete. A pörgős, stresszes nap után hazatérve igazi felüdülés volt a gyerekeknek mesét olvasni. Nem csak őket, engem is megnyugtatott. Egy idő után észrevettük, hogy sokkal jobban élvezik, ha saját meséket költünk nekik. És ahogy a történeteket a munkában is az emberekre kell szabni, így a gyerekeknek is olyan mesét igyekeztem kitalálni, ami érdekli őket, és tudnak vele azonosulni. Mivel a belvárosban lakunk, gyakran járunk a természetbe. Talán emiatt is lett a kedvencük a kis Erdészfiú története – mondta Gergely.

Egy véletlen találkozásnak köszönhetően összesodorta az élet egy könyvkiadóval. Rövidesen megszületett az ötlet, hogy a gyerekek legkedvesebb altatómeséje a valóságban is megelevenedjen.

– Óriási öröm volt látni a gyerekeket, amikor kezükbe vették a könyvet. Tudták, hogy készülőben van, de amikor először meglátták, vagy amikor felolvastam belőle, nagyon boldogok voltak. Meghívást kaptunk a próbanyomásra is, és mivel a gyerekek szeretik a gépeket, nagyon élvezték, amikor a nyomdában készült videókat megmutattuk nekik.

Próbanyomáson a kiadó nyomdájában | Fotó: Vass Gergely-archív

Körbe és körbe

– A történetet a gyerekek eredetileg a Körbe-körbe munkacímmel látták el. Az Altatómese a kerek erdőből ugyanis egy láncmese, melynek a lényegét a szavak és a mondanivaló ritmikus ismétlődése adja. Mint amikor a bárányokat számoljuk elalvás előtt. A cselekmény egy szálon fut, és ez megnyugtatja a gyerekeket. Az altatómesék esetében mindig az a cél, hogy a történet visszatérjen egy adott ponthoz, így a mesét hallgató gyermekben nem merülnek fel álmatlanságot okozó kérdések – magyarázta Vass Gergely.

A kis Erdészfiú történetét egyszerű, kedves, szerethető karakterek töltik meg. Nem akar világot váltani, a klasszikusokból merítkezik. Mégis van egy hipnotikus ereje, mely a körkörös erdei séta monotonitásában rejlik. A Mindig Szundikáló Nyuszika, a Bóbiskoló Róka Koma, az Álmoskás Medve Pajtás csak mennek, mendegélnek körbe és körbe, és mindig újabb álmos szereplőkkel találkoznak. Gergely elmondta, a menni szó szinte valamennyi szinonimája szerepel a könyvben, ezzel elősegítve, hogy a gyerekek már a folyamatos gyaloglás gondolatától is elfáradjanak. Az ügyvéd elmondta, a visszajelzések alapján jól működik a recept: az altatómese valóban megágyaz az alvásnak. Sokszor még a szülők is bele álmosodnak.

Fotó: Vass Gergely-archív

A családi szálak összefutnak

Az írói véna mindig is jelen volt Vass Gergely családjában. Nagybátyja Békés József Balázs Béla-díjas magyar író, akinek a Magyar Televízió dramaturgjaként több mint száz ifjúsági filmet köszönhet a közönség. Nagynénje pedig harminc évig dolgozott a londoni BBC-rádiónak. Ő fordította le a mesét angol nyelvre egy londoni költő barátja segítségével. A kis Erdészfiú útja így egészen messzire is elérhet majd. Tovább színesíti a történetet, hogy a mesekönyvhöz az illusztrációkat Gergely sógornője, Benkő Lilla festőművész készítette.

Hajnal László