Lukács, a próféta

A könyvet negyvenegy különleges illusztráció színesíti Mester Csaba műhelyéből, Szarka József víziói alapján. – Zenetörténeti visszatekintés, önéletrajz a kötet, egyfajta főhajtás a családtagok, barátok, kollégák előtt, amit az ötvenedik születésnapomon adtam ki egy fejezet lezárásaként – fogalmazott. Szarka a Metal Hammer újságírójaként 1990-ben kezdett dolgozni, majd 1996-ban került a Sony Musichoz, ahol a hanglemezkiadás és a hangfelvétel-készítés részleteit is elsajátíthatta. Nyolc éve saját cégével végzi a kiadó marketingtevékenységeit. – Életem egyik legmeghatározóbb élménye Lukács Laci dalszövege, az Adjon az ég! – emlékezett vissza.

A szerző eleinte a rock­újságban kritikákkal és koncertbeszámolókkal segítette az akkor induló debreceni trió munkáját.

– Lukácsban egyfajta prófétát ismertem meg, aki jó néhány évvel jár a magyar valóság előtt. Olyan dalokat fogalmaz meg, melyek bennem mint hallgatóban még csak kérdésként merülnek fel. Amikor megjelenik egy Tankcsapda-lemez, aznap megveszem, és meghallgatom, hogy Lukács mit mond a világnak – fejtette ki.

A Kulcsdalokban többek között olyan történeteket is olvashatunk, melyek a Deep Purple, az Iron Maiden vagy a Metallica dalaihoz kapcsolódnak, de kilenc magyar művész is helyet kapott, akikkel kiadóként, menedzserként dolgozhatott, többek között Földes László, Bátorfi Attila, Polonkai Tamás, Köteles Leander és Jánosi Szabolcs.

Az Incognitóban december 16-án mutatja be a könyvet, a kötet Budapesten és Szolnokon is sikeres volt. A Kulcsdalokat Mester Csaba negyvenegy grafikával illusztrálta, így láthatjuk az ő munkáit is az összművészeti esten, ahol a szerző és a képzőművész beszélgetését a Piszkos Freddy és a First Aid Blues zenéje színesíti majd a debreceni Kortárs Könnyűzenei Egyesület szervezésében.

SZD