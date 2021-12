A darab magyarországi ősbemutatója 1989-ben volt Darvas Iván főszereplésével, Tordy Géza rendezésében. A nagybőgős monológja többszázszor került színpadra. A sikerszéria most Klem Viktor főszereplésével folytatódik. A produkció 2016-ban a Most Feszt legjobb monodráma előadása lett, idén pedig felfrissítve Radnai Márkkal közösen rendezték át a darabot, amit november 26-án 19 órától a debreceni közönség is láthat.