Mint ismeretes, hétfőn kiderült az első pár nagy név a jövő évi Campus Fesztivál fellépői közül. A fesztivál hivatalos Facebook-oldalán megjelent hír szerint a holland sztár dj, Tiësto mellett Aurora, a The Toy Dolls és a Jungle by Night is a Nagyerdőre látogat júliusban. Az előadókról, illetve a szervezésről Süli András programigazgató osztott meg információkat a Hajdú-bihari Naplóval.