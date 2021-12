Ahogy a tematikus sétákon, a nemrég megjelent kiadványból is több rejtélyes történetre tehet szert az érdeklődő. Sok érdekesség mellett például azt is megtudhatjuk, miért volt különleges Hatvani István személye. Jókai, Mikszáth és Arany János is írt különleges képességeiről, köztük arról, hogy egy alkalommal elvarázsolta a debreceni bíró vacsoráját, máskor szembe szállt a vaddisznódémonnal, de megtörténtnek vélik az is, hogy magát a Sátán is megidézte. Aki kíváncsi arra, ami nem hangzik el a cívisváros turisztikai idegenvezetői által, érdemes csatlakozni a Citylegends.com oldalon, ahol sok éves kutatói munka ásta felszínre Debrecen múltjának kalandfilmbe illő, rejtelmes, meghökkentő arcát, melyet a gazdagon illusztrált Alföldi Szellemes Históriákban is fellelhetünk.